Lefty Sm reinventa "Por mi México", su hit con Santa Fe Klan

“Por mi México”, el tema que lanzó Lefty Sm junto a Santa Fe Klan, hoy cuenta en plataformas como Spotify con más de 154 millones de reproducciones y se ha convertido en un himno del rap en muchas partes de México y Estados Unidos. Ahora, el rapero lanzará un remix con colaboraciones de C-Kan, Dharius, Davo y Neto Peña, además de un nuevo videoclip.

En entrevista con La Razón, Juan Carlos Sauceda —nombre de pila del rapero—, reveló que se siente emocionado por poder darle una segunda vida a este tema que se ha vuelto un himno: “Es una canción que se volvió un himno y que me gusta un chingo. Poder hacerle video me emociona, mucha gente no sabe quién soy, nomás han escuchado la canción y ya quiero que la gente sepa quién soy”, dijo.

Fue hace tres años que “Por mi México” vio la luz en Necesidad, álbum que realizaron en colaboración Lefty Sm y Santa Fe Klan. El rapero relató a este diario que el tema surgió de la urgencia por terminar la producción mucho más rápido.

“Estábamos haciendo las canciones, componiendo y Ángel (Quezada) tenía gira. Para hacerlo más rápido, metí canciones mías que yo ya tenía terminadas, nomás les quité un verso y se las mandé y él le metía otro verso. ‘Por mi México’ fue el caso de una de esas canciones y la metí al disco. La creación fue así nada más: ‘Yo tengo ese tema, métele tu parte y es parte del disco, sin esperar que la canción pues llegara tanto’”, narró.

El éxito de “Por mi México” fue avasallante, hecho que el rapero mexicano no se esperaba. Comentó que se siente orgulloso de ver cómo el tema está sonando en muchas partes del país y el extranjero, y apuntó que se siente muy agradecido con el público, pues los fans le hacen saber constantemente que hizo un buen trabajo: “Santa Fe Klan ahorita tiene gira por Estados Unidos y cuando la canta, mucha gente me etiqueta en la canción y me doy cuenta que la gente la canta bien machín”, relató Lefty Sm.

El músico de 31 años busca darle una nueva vida al tema, por lo que el próximo 25 de agosto lanzará un nuevo remix del mismo, en el que raperos de la talla de C-Kan y Dharius marcarán su estilo en un tema que hoy se ha vuelto un estandarte del rap mexicano. Asimismo, la cancion contará con nuevas líneas de Davo y Neto Peña, quienes forman parte de la escena del género en el país.

Lefty Sm detalló lo que se podrá escuchar en esta nueva versión de “Por mi México”: “Se agregaron partes nuevas al tema, que son los versos de C-Kan, de Dharius, de Davo, de Neto Peña y por mi parte se agregó un récord al principio. Lo demás queda totalmente igual, la parte Ángel, la parte mía y el coro”, dijo el rapero.

Respecto al videoclip de la nueva versión, el músico sonorense señaló que aparecen todos los colaboradores y que fue grabado en una colonia de la capital de Jalisco: “Lo grabamos en Guadalajara, en una colonia que se llama Miravalle, ahí con todo el barrio, toda la gente salió en el video”, detalló Lefty Sm.

“Por mi México” cuenta con casi 100 millones de reproducciones en YouTube y con este remix se busca integrar a los mejores exponentes del rap en México, con el objetivo de llegar a un público aún más amplio y conquistar el corazón de los escuchas latinos que radican en los Estados Unidos. Este tema busca romper con los estereotipos de la vida de barrio para que el público abrace su cultura.