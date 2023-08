Tokischa inunda de bellaqueo, liberación y sensualidad la CDMX

La cantante Tokischa llenó de sensualidad, liberación y bellaqueo el Frontón México, recinto en el que sus fieles fans le rindieron tributo liberándose a través del baile y el perreo hasta el piso, porque la noche se trataba de sentirse libres de quienes realmente son.

Un hombre de traje negro apareció en una pantalla a las 21:30 horas anunciando a la Presidenta del Partido Popola, Tokischa, quien apareció en ese mismo video con un mensaje muy importante para el “pueblo del desacato”.

“Mi amada comunidad LGBT, el partido trabaja arduamente para que se sientan libres de ser quienes realmente son, de expresarse como se les dé la gana, de amar a quien les plazca. El eje de este partido es el amor, porque del amor nace la libertad, vamos todos a amarnos, a besarnos, a chingarnos”, dijo Tokischa ante unos seguidores que le aplaudían y le gritaban que la noche del jueves en el Frontón México iba a haber mucho amor y libertad.

Fans no dejaban de celebrar a la dominicana. Fotos: @jossandreo y @oderdize

En cuanto la rapera dominicana salió al escenario y empezó a sonar la música, el perreo inició y las caderas de gran parte de los fans comenzaron a moverse sensualmente, tal como también lo hacían Tokischa y el grupo de bailarines que la acompañaron. En esta primera parte del concierto apareció con un pantalón negro, un brasier y un saco negro.

En cuanto sonó “Linda”, tema en el que colaboró con la cantante española Rosalía, el público gritó extasiado y la intérprete regaló una de sus coreografías más sensuales.

Conforme el show avanzaba, el calor también, así que Tokischa se quitó el saco para quedar sólo en brasier y sus fanáticos le gritaban: “Leche, leche, leche”.

En el espectáculo Tokischa demostró por qué es la reina de la sensualidad y en sus coreografías incluyó posiciones sexuales explícitas con sus bailarines, perreó hasta el piso y movió con cadencia las caderas elevando la “calentura vaginal”.

La cantante tras interpretar “Estilazo”. Fotos: @jossandreo y @oderdize

El espectáculo contó con éxitos como “Singamo”, que convirtió el Frontón de México en una gran pista para demostrar los mejores pasos de twerk; “El Rey de la Papopola” y “Estilazo”, en éste último Tokischa combinó el perreo con el voguing y al final pidió a sus fans que le llamaran “perra”.

“Dígame perra, a mí no me molesta que me digan perra”, le dijo a sus seguidores.

La noche de desacato siguió elevando el calor y Toskischa también puso a bailar con “Chulo pt.2” y la irreverente canción “Delincuente”, con la que advirtió que no se iba a “acatar” y siguió su épico lema: “En la pista de baile todo se vale”.

En el show no todo fue bellaqueo, la cantante también le entró a los corridos tumbados con “Kilos de amor”, en la que colabora con Natanael Cano.

La cantante antes de interpretar “Kilos de Amor”. Fotos: @jossandreo y @oderdize

“México, son un país muy amoroso, por eso hice esta canción”, expresó antes de interpretarla. Brindó con un caballito de tequila en mano y comentó que era el brindis más emotivo de la gira Popola Presidente Tour.

En una parte del concierto bajó del escenario para convivir con el público: se tomó selfies, abrazó a fans y se lanzó para que la cargaran. Volvió a la tarima y comenzó a ver las banderas y carteles que traían sus fans, pidió que le pasaran una que le gustó.

Una seguidora emocionada burló la seguridad y pudo acercarse a Tokischa y la abrazó; la artista recibió la muestra de cariño y entre el público se escuchaban los gritos: “Ella ya ganó, ella ya ganó”, mientras la chica bajaba.

La artista presentó unas coreografías muy explícitas. Fotos: @jossandreo y @oderdize

Después volvió la música con temas como “Perra”, “Sistema de Patio”, “La combi Versace” y no faltó “Tukunkazo”. Además de “Yo no me voy a acostar” y “Desacato escolar”.

El concierto, además de por el despliegue de baile, se caracterizó por visuales en los que en algunas canciones emulaban a un noticiero y también contó con fuegos artificiales.

Después de una hora de desacato, Tokischa casi al final de su show volvió a cantar “Linda”, porque quería ver a “esas amigas que se besan”. Con esos ánimos encendidos y con el calor al mil por ciento la dominicana cerró su presentación.