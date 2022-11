Lety Calderón confiesa que la drogaron con una bebida: "Desperté en la alfombra"

La actriz Lety Calderón confesó que vivió un momento angustiante cuando la drogaron con una bebida en un restaurante.

Lety Calderón habló con la prensa y le contó que es una mamá permisiva, ya que les permite beber alcohol, pero siempre que ella los esté supervisando.

Lety Calderón contó que la drogaron

La actriz contó que tiene miedo de que sus hijos algún día se encuentren en una situación como la que ella estuvo cuando la drogaron con un bebida en un restaurante.

Lety Calderón contó que en una ocasión en un restaurante tomó un trago de tequila y un refresco. Dijo que comenzó a sentirse mareada, por lo que decidió irse del lugar manejando.

“A mí ya me pasó, hace muchos años en un restaurante. Me tomé un traguito de tequila y un refresco y me empecé a marear. No sé cómo llegué a mi casa. Alguien me dijo que tenía éter el hielo”, dijo.

“Nunca en la vida me han visto borracha, ni ustedes ni mi familia. Jamás. Entonces esa vez dije ‘¿qué me pasó?’ ¡Pues me drogaron!”, señaló Lety Calderón.

La actriz señaló que no le pasó nada y llegó a su casa sin saber cómo, pero que quedo expuesta a muchos peligros.

“Yo llegué a mi casa, no sé cómo manejé pero imagínate lo peligroso. Pude haber chocado a una persona, pude haber destruido una familia. Claro, también me pudieron haber violado, asaltado. Yo llegué a mi departamento y desperté dormida en la alfombra, con la puerta abierta”, contó.