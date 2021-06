¡Tira barrio! Leticia Calderón afirma que compra en Tepito y en las chácharas

Leticia Calderón sorprendió a México, pues pese a que es conocida por su elegante imagen que muchos considerarían “fifí”, la actriz reveló que suele comprar cosas en tianguis, chácharas y en Tepito.

Así lo reveló, y agregó que desde hace mucho tiempo acude al Barrio Bravo a comprar ropa, muebles y otras chácharas.

“En Tepito me encanta chacharear, ahí hay mucho de la electrónica, hay ropa, hay muebles. He comprado de todo, me encanta chacharear”, afirmó Lety.

“Yo conozco Tepito, he ido varias veces a chacharear, yo no soy de marcas, siempre lo he dicho y he tratado de hacer a mis hijos así, es la percha. La mona aunque se vista de seda, mona se queda”, sentenció.

Las revelaciones de Lety Calderón surgen como respuesta a Yadhira Carillo, quien dijo hace tiempo que nunca ha ido a Tepito.

"Acuérdense, no eres más si vas y compras en lugares caros, no eres menos si compras en lugares baratos, es que no es ese el tema. Hay que saber escoger las cosas que te quedan y comprarlas en donde las encuentres de acuerdo a tu posibilidad económica", señaló.