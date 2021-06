Ana Martín enamora con FOTOS de joven y al revelar que no le "gustan las relaciones serias"

La actriz Ana Martín se volvió tendencia en redes sociales luego de que compartió distintas fotos impactantes de su juventud y reveló detalles acerca de su vida amorosa.

La actriz de 75 años compartió con sus fans que nunca le han gustado las relaciones serias ni la estabilidad emocional, pues se lo heredó a su papá.

Y así era la moda en los 60’s.

Sí soy yo y así nos vestíamos. pic.twitter.com/Xs6qTkSunp — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 22, 2021

“Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, Palillo, que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres", reveló.

Un desnudo artístico que hice en EL PECADO DE OYUKI pic.twitter.com/GsASouNCan — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 20, 2021

Además, Ana Martín se posicionó a favor del amor libre y sin comprometerse: “Creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos; tampoco significaba para mí libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo".

Fui la primera Miss Mundo México 🇲🇽 en 1963. Pero me descalificaron del concurso de belleza porque tenía 17 años. ¡Se armó un escándalo! pic.twitter.com/41CK2NYEGE — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 23, 2021

“En el momento en que comienzas a preocuparte por lo que otras personas piensan de ti es el momento en que dejas de ser tú mismo”, sentenció.