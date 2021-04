¡Empoderada! Eiza González asegura que la celulitis es un atributo de su belleza

La actriz mexicana Eiza González ha declarado al magazine estadounidense de tendencia fitness, “Shape”, que se suma al movimiento de ‘Amor Propio’ al asegurar que la celulitis es un atributo de sus encantos femeninos.

“Estoy en esa edad en la que me siento segura, esta chica que veo en el espejo es lo que soy, y la amo. No quiero juzgarla. Quiero darle a mi cuerpo este mensaje de que estoy agradecida por todo lo que ha hecho para mantenerse saludable, especialmente en medio de una pandemia”, reveló a la revista de circulación internacional.

Eiza González Instagram

Ella es una de las mujeres que ha buscado cambiar los esquemas de belleza, a pesar de que por mucho tiempo los medios la estipularon como una mujer banal y sin calado intelectual, con sus recientes gestos ha demostrado que tiene mucho que decir y aportar en los asuntos de la estima femenina.

En la entrevista manifestó estar preocupada por exponer que en realidad, existe la posibilidad de amarse y de quererse más allá de lo que indican los estándares comunes de belleza: “el amor hacia mí misma ha hecho posible que acepte mis imperfecciones como parte de mi naturaleza”, expuso.

Aunque Eiza González está en el promedio de lo que se considera una ‘mujer perfecta’; sin embargo, ella misma confesó que está en un punto de su vida en el que algunos aspectos de su físico le han dejado de preocupar y en este punto prefiere concentrarse en el cuidado de sí misma y no de esperar el asentimiento de los otros.

“Esta pandemia y cuarentena me han ayudado a conectarme conmigo misma; además de explorar y descubrir que me rondan varias exaltaciones mediante las cuales puedo proyectarme e incluso mostrar más curiosidad con respecto a lo que ambiciono en la vida”, admitió la protagonista de la serie "Lola".

Pero, más allá de que Eiza González acepta que está aprendiendo a amarse, también se ha dado cuenta que es “posible quererse sin importar que no entro en los patrones de belleza” o que quizá su cuerpo posee ciertos detalles que tal vez a algunos les parece desagradables, pero que ella considera bellos. “Me siento sexy con lonjas y celulitis en las piernas”, afirmó.

“Hace cuatro años, me fui de viaje con mi novio de ese entonces y me fotografió un paparazzi en la playa. Podías ver la celulitis en mi pierna y me sentía muy avergonzada. Ahora me siento sexy cuando veo la celulitis en mi trasero, que es mucha, con hoyuelos e incluso no está muy bien torneado”, concluyó la Nikki Balvanera de “Amores verdaderos”.