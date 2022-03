Limp Bizkit ofrece una "maciza" dosis de metal en el Vive Latino y baila hasta "La Chona"

Limp Bizkit, una de las bandas estelares del Vive Latino 2022, se apoderó del escenario principal a las 22:05 horas, para ofrecer un show macizo cargado de nu metal y rap metal, pero también de diversión con temas como "La Chona" y "El mariachi loco".

En el escenario se proyectó en una de las pantallas la portada de su más reciente disco Still sucks. Fred Durst, líder de la banda saludó a sus fans con el grito: "Viva México cabrones", en español.

La agrupación estadounidense puso a mover las melenas y las manos con temas como "Nookie" y "My way".

Limp Bizkit en el Vive Latino 2022 Video: Adriana Góchez

El piso de los alrededores del escenario comenzó a vibrar con este espectáculo en el que la Limp Bizkit se dio licencia hasta de bailar temas como "Chúntaros Style", de El Gran Silencio; "Kulikitaka", de Toño Rosario; "La Chona", de Los Tucanes de Tijuana, y "El mariachi loco".

La agrupación tampoco dejó de "suministrar" una alta dosis de metal. El contacto con el público fue tanto que en un momento de su espectáculo, Durst invitó a un fan a subir al escenario.

El afortunado seguidor, Miguel, subió a la tarima emocionado: gritaba con euforia, abrazaba al vocalista de Limp Bizkit y seguía sin poderlo creer.

Con la agrupación, el fan cantó uno de los grandes exitos "Rollin'", que enseguida prendió el escenario del Vive Latino. Al finalizar este tema, Miguel regresó con el resto del público.

Durante el concierto los seguidores disfrutaron de algunos solos de guitarra de Wes Borland.

Tras una hora de un poderoso show, Limp Bizkit se despidió con broche de oro. Sonó "Take a Look Around", que formó parte de la banda sonora de la película Misión: Imposible II.

De esta manera, la banda hizo regresar a sus fans a la época de secundaria en la sonaban estos temas.

