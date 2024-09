Linkin Park regresa con nueva vocalista, disco y gira mundial ¿vendrá a México?

Linkin Park está a punto de iniciar una nueva era, pues la banda regresa este 2024 con nueva vocalista, la cual sustituye al legendario Chester Bennington, quien murió trágicamente en 2017. Y La banda no sólo vuelve, sino que lo hace en grande pues anunció nuevo disco y una gira mundial.

La nueva vocalista de Linkin Park es Emily Armstrong, conocida por su trabajo en la banda Dead Sara; además de que a la agrupación también se suma Colin Brittain como baterista ( él es conocido por ser compositor y productor en proyectos como G Flip, Illenium, One OK Rock.

Linkin Park dio a conocer esto durante un evento realizado este 5 de septiembre del cual los asistentes no podían decir nada, pues incluso se les hizo firmar un documento de confidencialidad. No obstante, la banda conocida por temazos como “In the end” y “Numb” ya liberó la transmisión de ese show, revelando así todos estos anuncios.

La gira mundial de Link Park, titulada From Zero World Tour, con su nueva agrupación tiene contemplados hasta ahora 6 conciertos que se celebrarán en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá.

Las preventas serán exclusivas para los miembros del club de fans LP Underground y éstas inician mañana el 6 de septiembre, mientras que las ventas generales el son 7 de septiembre.

11 de septiembre de 2024 | Kia Forum - Los Ángeles, CA

16 de septiembre de 2024 | Barclays Center - Nueva York, NY

22 de septiembre de 2024 | Barclays Arena - Hamburgo, Alemania

24 de septiembre de 2024 | The O2 - Londres, Reino Unido

28 de septiembre de 2024 | INSPIRE Arena - Seúl, Corea del Sur

11 de noviembre de 2024 | Coliseo Medplus - Bogotá, Colombia

"From Zero", el nuevo álbum de Linkin Park

Además, Linkin Park va a sacar un nuevo disco titulado “From Zero”, el cual será el debut de estudio de Emily Armstrong con el grupo y como sucesora de Chester Bennington.

Este es el tracklist completo: