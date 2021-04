Día Mundial de Los Simpson, ¿cuáles son las predicciones que se han cumplido?

Cada 19 de abril se celebra el Día Mundial de Los Simpson, debido a que fue la fecha en que apareció por primera vez en el programa "The Tracey Ullman Show".

The Simpson, producción creada por Matt Groening, es una sátira de la sociedad estadounidense que se concentra en el día a día de la familia de clase media conformada por “Homero”, “Marge”, “Bart”, “Lisa” y “Maggie”.

Las variaciones en las tramas se deben al cambio de escritores, pero quizá fue a propósito con el fin de llegar a un público más amplio.

Debido a que sus personajes no son ni buenos ni malos, sino reales, los episodios permiten que se digan las cosas como son, sin filtros y sin adornos. Incluso, a la serie se le ha catalogado de premonitoria al presentar situaciones que terminan sucediendo en la realidad.

Predicciones en Los Simpson

En el episodio Monorriel de Springfield, se observa por segundos un cuadro con la imagen de la Torres Gemelas en llamas y un avión sobrevolando mientras que una pareja baila.

La lesión de Neymar es una de las situaciones que más han sorprendido, pues meses después de la aparición del futbolista en la serie, sufrió un accidente durante el partido contra Colombia en el Mundial Brasil 2014.

Una de las coincidencias memorables quedó registrada en el capítulo Viva Ned Flanders, pues la historia es idéntica a una de las situaciones de la película ¿Qué pasó ayer? (Hangover) en la que “Homero” y “Flanders” viajan a Las Vegas.

Estando en la llamada “Ciudad del pecado”, se roban al tigre de un boxeador, los drogan, amanecen sin recordar nada, conocen a una prostituta y a Mike Tyson.

Una de las más famosas es cuando en la habitación de “Lisa” se observa un poster con la gira de 2010 de los Rolling Stones y justo sucedió así; lo mismo que en Lisa goes gaga, Lady Gaga actuaba en Springfield y sobrevolaba el escenario. Tal cual lo hizo durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Durante el capítulo 17 de la temporada 11, “Lisa” es presidenta de Estados Unidos y hablaba de que Donald Trump llevó a la quiebra al país. En 2008, “Homero” quería votar por Barack Obama, pero la máquina le cambió la votación y marcó a Mitt Romney. En 2012 se volvió realidad y las máquinas dieron un error similar.

Dichas similares peculiaridades hoy llaman mucho la atención gracias a las redes sociales y los memes que magnifican las cosas.

La más reciente "coincidencia" fue lo ocurrido en pelea de box entre Andy Ruiz contra Anthony Joshua. En el episodio “Homero por el Campeonato”, Moe entrena a Homero para poder competir contra otros boxeadores sin que él meta las manos, ya que su estrategia consiste en dejar que sus oponentes se cansen de tanto golpearlo y caigan cansados, por lo que Homero siempre resulta ganador.

Sin embargo, cuando a Rufo Tatum y este no parece mostrar señales de cansancio, Homero sufre por los golpes y Moe termina por intervenir y sacar a su pupilo de la pelea con una maquina voladora.

Si bien, la pelea de Ruiz no terminó como la de Los Simpson y nadie sacó al boxeador del ring volando, si se pudo ver a un boxeador que no había entrenado casi nada contra uno que se preparo a tope, situación que incluso se vio reflejado con los memes y comparaciones no se hicieron esperar.

El pasado 2 de junio se comenzó a transmitir la temporada 30 de Los Simpson por FOX Channel para América Latina. Al convertirse en una de las series más longevas en la televisión.

Los actores que hacen las voces en inglés son Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank Azaria y Harry Shearer.

Compuesta por 23 episodios de media hora, la nueva temporada tuvo varios famosos invitados como Emily Deschanel, Gal Gadot, RuPaul, Billy Eichner, J.K. Simmons, Guillermo del Toro, Dave Matthews, Josh Groban y Liev Schreiber, entre otros.

En el primer episodio, “Bart” acepta un reto de los matones de la escuela y como resultado, termina en el hospital. Para cubrirse a sí mismo, le dice a sus padres que fue al cielo y se encontró con Jesús.

Los Simpson se estrenó el 17 de diciembre de 1989. A la fecha se han emitido más de 600 episodios. Ha ganado 25 premios Emmy, 24 premios Annie y un Peabody.