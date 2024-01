Luis Antonio "El Mimoso" niega acusaciones de violencia realizadas por su esposa: 'Nunca me atrevería'

Este lunes, la esposa del reconocido cantante de regional mexicano Luis Antonio "El Mimoso", acusó al artista por violencia física, psicológica y emocional y señaló que ha interpuesto ya dos demandas en su contra; sin embargo, el cantante ha aparecido para dar frente a las declaraciones de su mujer y dar su versión de los hechos.

El excantante de Banda El Recodo mencionó durante un directo que trataría de ser breve con la información, al señalar que lo que señala su pareja, María Elena Delfín, no es verdad. El artista sentenció: "Qué Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta ni a ella ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer".

"El Mimoso" puntualizó que se trata de una muy grave acusación que se salió de las manos debido a que "esto va más allá de lo que se le está acusando". Por otro lado, aseguró que no les va afallar a sus fanáticos y que entiende que una situación de violencia puede ser para muchas mujeres algo en lo cual sentirse identificadas, pero agregó saber quien es y reiteró "jamas me atrevería en la vida a hacerle daño a una mujer, ni a ellas ni a nadie".

¿Cuál fue el problema entre Luis Antonio "El Mimoso" y su esposa?

Luis Antonio "El Mimoso" expresó que la situación por la cual surgieron estas acusaciones en su contra por parte de su esposa tienen que ver con algo legal, pero fuera de un fáctor de daños físicos o psicológicos: "el problema es económico y la verdad shí sí yo tuve que poner un alto" señaló.

No quiero dejar de ser caballero porque no quiero ponerme aquí a hablar de algun problema, de la situación que pasó Luis Antonio "El Mimoso"

Al parecer, el cantante estaba inconforme con las cantidades que su esposa ha gastado a lo largo del tiempo, puesto que señala que lo que ha ganado ha sido con esfuerzo y por ello, no le gustó "estar soltando y soltando". Sin embargo, explicó que no desea habalr demasiado del tema, pues teme que la información sea deformada.

¿Que dijo la esposa de "El Mimoso" sobre él?

María Elena Delfín publicó este lunes un video en su Instagram donde acusa al cantante por haberla violentado física, psicológica y emocionalmente. En el video, la mujer señala que ha levantado dos denuncias contra el presunto agresor y detalla que, si algo le sucediera, esto sería responsabilidad del cantante.

El corto video se volvió viral en redes sociales a pocas horas de su publicación y por ello el artista decidió alzar la voz al respecto de las fuertes declaraciones de su pareja.