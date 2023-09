Hace unos días Aracely Arámbula, madre de dos hijos de Luis Miguel, dio mucho de qué hablar, pues arremetió en contra del cantante al asegurar que no ve por sus retoños. La actriz puso de ejemplo a grandes de la música, como Alejandro Fernández o Chayanne, quienes a pesar de su fama siempre han visto por sus hijos.

“Él siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien. Decían: 'Ella tenía que estar presente', sí, pero era cuando tenían 4 y 6 años, pero ahora tienen 16 y 14 ya están más altos que él”, dijo Aracely Arámbula a medios de comunicación.

Señaló que sus hijos están sentidos de ver las imágenes del cantante con las hijas de Paloma Cuevas, mientras que a ellos no los ve ni los llama: “Mis hijos sí dijeron: ‘Por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora, por qué si va para allá y no viene a mi escuela’. Mi amor, a él le gusta estar en España”, dijo Aracely Arámbula.

"Aracely Arámbula":

Porqué arremetió contra Luis Miguel en una reciente entrevista. pic.twitter.com/Wfc2eubSk3 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 19, 2023

Ante las polémicas declaraciones que reavivaron el hecho de que Luis Miguel no ha pagado la manutención de sus hijos, la conductora Myrka Dellanos, exnovia de "El Sol" salió en defensa del cantante, asegurando que las imágenes que circulan de Luis Miguel llevando a las hijas de su actual pareja a la escuela son falsas.

“A mí me consta, esas imágenes que salieron de él llevando supuestamente a las hijitas de Paloma a la escuela no son ciertas, son unas imágenes que se dieron en un helipuerto de Madrid y lo sé porque he tenido conversaciones con ellos”, dijo Myrka Dellanos en una entrevista.

Myrka Dellanos sale en DEFENSA de Luis Miguel y Paloma 😱👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/QYdJ2TRodQ — Chismorreo (@ChismorreoTv) September 20, 2023

Documento comprueban que Luismi no es deudor

En medio de esta polémica, en redes sociales circula un documento que establece que Luis Migue no se encuentra como deudor alimentario Moroso en el Registro de Deudores Alimentarios Moroso.

"Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de esta Institución a que se refieren los artículos 35 y 323 séptimus del Código para la Ciudad de México, certifica que Luis Miguel Gallego Basteri a esta fecha no se encuentra como deudor alimentario moroso", dice el documento, firmado por la juez del registro civil de la Ciudad de México, Crystel Guadalupe Arellano Moreno.

Documento oficial señala que Luis Miguel no es deudor alimentario moroso en la Ciudad de México. Foto: Especial

Síguenos en Google News

DGC