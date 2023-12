Madonna, Karol G, Metallica…, los más esperados.

Si este 2023 se caracterizó por contar con giras históricas como el Eras Tour de Taylor Swift, el regreso de Depeche Mode o los conciertos de Luis Miguel, el próximo año los mexicanos serán testigos de emblemáticas presentaciones: Madonna vendrá con la gira en la que recorre 40 años de trayectoria; Karol G hará parada en el Estadio Azteca dando muestra de su evolución y crecimiento; Metallica ofrecerá un concierto en el que ha prometido un gran despliegue tecnológico y con un escenario con vista de 360 grados; Moderatto hará sus espectáculos de despedida; y Keane celebrará el aniversario de su disco Hopes and fears? No serán los únicos, a continuación presentamos las 15 presentaciones más esperadas en el país.

Madonna

20, 21, 23, 24 y 26 de abril, Palacio de los Deportes, CDMX

La Reina del Pop llega con su Celebration Tour, una gira histórica e imperdible para sus fans ya que recorrerá cuatro décadas de trayectoria y con un despliegue de producción que incluye 18 atuendos y guiños a épocas pasadas, como el escenario circular que reflejaba el pastel de bodas desde el que presentó “Like a Virgin” en los Premios MTV de 1984.

Karol G

8, 9 y 10 de febrero, Estadio Azteca; 16 de febrero, Monterrey, Estadio Mobil Super; 23 y 24, Estadio 3 de Marzo, Guadalajara

La cantante colombiana llegará con su esperada gira Mañana será bonito tour, que ha causado furor en otros países y en la que muestra el crecimiento que ha tenido en los últimos años, tras el lanzamiento del disco homónimo, de la colaboración con Shakira y de alzarse con siete Grammy Latino, entre ellos el de Álbum del Año.

Metallica

20, 22, 27 y 29 de septiembre, Foro Sol

La agrupación trae su aclamada gira M72 World Tour, que ha causado interés por la producción: un escenario circular con vista de 360 grados, una sección Shake Pit con el público en el interior del círculo y la presentación del nuevo álbum 72 Seasons. Se espera que interprete “Orion”, que desde 2011 los estadounidenses no tocan en vivo.

Madonna, Karol G, Metallica…, los más esperados Foto: Especial

Blink-182

2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes

La banda tiene una gran deuda con sus seguidores, después de que Travis Barker se lesionara, suspendieran sus conciertos que originalmente serían en marzo del 2023 y que en abril de ese mismo año tocaran en Coachella, generando algunas críticas. Se prevé que interpreten éxitos como “All The Small Things”, “What’s My Age Again?” y “I Miss You”.

Iron Maiden

20 de noviembre, Foro Sol

La agrupación británica de heavy metal promete un espectáculo en el que interpretarán temas de los discos Senjutsu y Somewhere In Time, así como canciones que no se han escuchado en vivo en más de tres décadas. Como ya es costumbre, no defraudará con su montaje escénico.

Tom Jones

20 de abril, Teatro Metropólitan

El legendario cantante británico está de vuelta, ahora con su Ages & Stages Tour. Será un espectáculo de nostalgia, porque hará un repaso por sus más de seis décadas de trayectoria, desde el Along Came Jones hasta el Surrounded by Time.

Morrissey

3 de febrero, Palacio de los Deportes

El artista saldará su deuda con los fans del país, después de haber pospuesto su concierto que originalmente tenía programado para el mes de septiembre. No es la primera vez que cancela algún show, por lo que se prevé que ahora sí celebre en la Ciudad de México sus 40 años de trayectoria e incluya algunos temas de la banda que lideró, The Smiths.

Turnstile

2 de abril, Guanamor Teatro Studio, Guadalajara; 4 de abril, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

La banda de hardcore punk estadounidense dejó a varios con ganas de más durante su presentación en el The World Is a Vampire, donde brindó una presentación llena de energía, además de sorprender a quienes por primera vez los escuchaban. Este 2024 están de regreso y con un concierto en solitario.

TWICE

2 y 3 de febrero, Foro Sol

El k-pop sigue posicionándose entre el gusto de los mexicanos, la prueba fueron los shows de Blackpink y en este 2024 la banda TWICE, conformada por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, ofrecerá el concierto más grande que haya dado en el país, ya que pisará el legendario Foro Sol. Vendrán con música nueva como el sencillo “I Got You”.

Ringo Starr & His All Starr Band

5 y 6 de junio, Auditorio Nacional

La leyenda de la música canceló en 2022 sus conciertos porque se contagió de Covid-19, así que su regreso es muy venerado por sus fans. Los amantes de los Beatles podrán revivir la beatlemanía en este concierto después de que este 2023 se presentó Paul McCartney. Ringo hará un recorrido por su carrera en solitario, pero también por algunos éxitos del Cuarteto de Liverpool.

Keane

1 de abril, Palacio de los Deportes, CDMX; 3 de abril, Auditorio Citibanamex, Guadalajara

La banda inglesa celebrará dos décadas del disco Hopes and Fears?, así que será un espectáculo de nostalgia dosmilera. Dicho álbum es considerado uno de los mejores de la historia. Además, los seguidores anhelan que haga un recorrido hasta Cause and Effect.

Moderatto

9 de marzo, Auditorio Telmex de Guadalajara; 23 de marzo, Palacio de los Deportes de la CDMX

La emblemática banda se despide de los escenarios, por lo que éste será un emotivo show en el que los fanáticos podrán cantar a todo pulmón éxitos que volvieron icónica a la agrupación, como “Ya lo veía venir”, “Sentimettal”, “Si mi delito es rockear” y “Muriendo lento”. La agrupación se ha caracterizado por la energía que proyecta en el escenario.

Megadeth

25 de abril, Arena Ciudad de México; 27 de abril, Arena Monterrey

Será una presentación especial porque Dave Mustainel, líder del grupo estadounidense de thrash metal, celebra que venció al cáncer y que ha logrado seguir haciendo lo que más ama, música. No sólo eso, llegarán con nueva música, el álbum The Sick, The Dying… And The Dead!, que lanzaron apenas en 2022.

Louis Tomlinson

1 de junio, Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX; 4 de junio, Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro; 6 de junio, Arena VFG, Guadalajara

Las fans de la boy band One Direction ahora podrán disfrutar de este show después de haber tenido en México a Harry Styles y Niall Horan. Viene con su Faith In The Future Tour y también hará una parada en el festival Pa’l Norte.

Peter Hook & The Light

29 de agosto, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Luego de una presentación que dejó un sabor agridulce en el The World is a Vampire, porque el escenario le quedó pequeño y hubo problemas con el audio, está de regreso pero ahora en solitario con su grupo. Tocará éxitos de Joy Division y New Order.