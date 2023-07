Mamá de Nicola Porcella se sincera y confiesa qué haría si su hijo se hace novio de Wendy

Fiorella Solimano, mamá de Nicola Porcella, ingresó este jueves a las instalaciones de “La Casa de los Famosos”, esto como parte de una sorpresa que la producción le preparó al peruano, luego de que integrantes como Poncho de Nigris, Sergio Mayer y la propia Wendy Guevara recibieran visitas de sus familiares.

En un emotivo encuentro, en el que le dio ánimos a su hijo, quien dicho por su propia voz, tiene trastorno de personalidad límite, además de que padece de ansiedad y depresión, situación que le preocupa pues no sabe si la producción le suministra al modelo los medicamentos necesarios.

El reality para Nicola ha significado que el público lo reconozca y le aprecie al peruano, sobre todo por la relación que mantiene con la querida Wendy Guevara, que al momento los familiares y amigos del denominado “chico reality” no entienden.

¿Qué piensa la mamá de Nicola de Wendy?

Se debe recordar que Nicola se declaró pansexual, no obstante sus amistades lo han considerado mujeriego a lo largo de su vida. De tal modo la señora Fiorella fue entrevistada para el programa “Amor y Fuego” en el que fue cuestionada de la relación con la mexicana, no obstante destacó que no cree que se trate de algo más de una fuerte amistad que incluso pudiera ser hermandad.

“Yo lo que creo es que ha surgido una amistad y un cariño por parte de Nicola. Un cariño genuino y una amistad y una admiración hacia una mujer que la ha luchado y ha sabido salir adelante. No lo veo como una relación ahora, si él viene y me dice que hay una relación, bueno, pero básicamente yo lo veo como un gran cariño, como una gran amiga y quizá puedo decirlo como una gran hermana”, dijo.

Después abundó y mencionó que lo que ahora se diga de su hijo y la influencer son puras especulaciones y se deberá esperar a que alguno de los dos salga y confirmen cuál es el tipo de relación que los ha unido.