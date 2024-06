Marc Anthony celebra la riqueza musical latina

Después del exitoso Pa’lla voy (2022), el salsero Marc Anthony lanza Muevense (Sony Music, 2024), que brinda a los bailadores y adictos a las modalidades musicales afroantillanas un itinerario por varios géneros musicales, en el que figuran temas como “Amarte a la antigua”, “Si te enamoro” y “Ale Ale”. “Muevense” (Linier Mesa/Anthony), composición que rotula el disco, está estructurada por una explosiva fusión de cadencias (son cubano, funk, timba, plena, bomba...) que se ha convertido en hit en los salones de bailes.

Sorprende y destaca el dueto con el vocalista mexicano Pepe Aguilar en la interpretación de la ranchera “Ojalá te duela” con acompañamiento de mariachi. Asimismo, vale mencionar el bolero pop/salsa “A dónde vamos a parar”, rubricado por el mexicano Marco Antonio Solís, y “Ale, Ale”, concebida por Anthony: himno por la identidad latinoamericana (“Canto en el nombre de to’ lo que llevo adentro /Canto por ustedes que son los que me dan aliento /Hablo de mi pueblo /A mi patria no me la quitan...”).

Decimocuarto álbum de estudio del ganador de 12 Grammy avalado por una trayectoria que abarca décadas en un legado de trazos imborrables en la memoria de varias generaciones. Marc Anthony asume este nuevo proyecto con ímpetu renovado y arrojo inalterable: testimonio de sus querencias y afinidades por la música afroantillana. Formato de piano, metales, percusiones, bajo, programaciones, coro y mariachi bajo producción del mago Sergio George, quien ha trabajado con Celia Cruz, Thalía, Tito Nieves, Víctor Manuelle, La India y Johnny Rivera, entre otras figuras latinas.

“En este álbum he querido celebrar la riqueza de la música latina en las vertientes afroantillanas y la ranchera mexicana. Cada composición expone los matices de cada género en fusiones donde se corresponden diferentes culturas. Siempre, en mi música hay un propósito de traspasar fronteras, aquí está la presencia del legado del son cubano, la ranchera, el bolero pop y la bachata dominicana. La idea es que los escuchas se monten en un diverso viaje musical propuesto por instrumentistas de primera línea”, dijo a La Razón Marc Anthony.

¿Nuevo trabajo con el productor Sergio George? Diez temas seleccionados en colaboración con el reconocido productor Sergio George, quien me ha acompañado a lo largo de una gran parte de mi carrera. Él es el responsable de estos arreglos instrumentales, mediante los cuales yo he podido transmitir mis fervores por la música bailable. Creo que se logró una prosodia que no dejará indiferente a ningún bailador ni a los adictos de la salsa.

¿Cómo se conjugó la colaboración con Pepe Aguilar? He estado siempre muy cercano a la música tradicional mexicana. La ranchera es un género muy aceptado en toda Latinoamérica, tenía deseos de cantar con un mariachi y de hacer un dueto con Pepe Aguilar, quien aceptó cantar conmigo esta ranchera escrita por mí y el cubano Lenier Mesa.

¿Fonograma pendular entre la salsa, bachata, bolero pop y la sonoridad del mariachi? Se incluyen composiciones del mexicano Marco Antonio Solís: “A dónde vamos a parar”; del colombiano Fonseca: “En la distancia” con pop y aroma folk; o del cubano Lenier Mesa: “Punta cana”, una sensual bachata, además de “Malos”. El mariachi suena duro y explosivo en ese diálogo de vihuela, guitarrones y trompetas.

¿Llamado a la identidad Latinoamericana en “Ale, Ale”? Pieza mía en colaboración con Lenier Mesa y el maestro Sergio George. Sí, no podemos perder nuestra identidad: lo nuestro es nuestro. “A mi patria no me la quitan”, reza uno de los versos del tema. Además, es un desborde de cadencias que pone a bailar a todo el mundo.

Muevense



Artista: Marc Anthony

Género: Salsa, bachata, ranchera, bolero pop...

Disquera: Sony Music 2024 Muevense