Difunden VIDEO de Marc Anthony haciendo extraño gesto durante concierto ¿Es real?

El cantante Marc Anthony encendió las alertas entre sus fans, luego de que se viralizara un video en el que el cantante luce con un aspecto distinto y hace un extraño movimiento con la mandíbula.

En redes sociales circula un video en el que Marc Anthony aparece interpretando una canción, al tiempo que baila, sin embargo, lo que llamó la atención del clip es que justo en el puente musical se le puede ver moviendo la mandíbula de un lado a otro.

Esto desató los comentarios de los fans del cantante, ya que aseguran que esas reacciones son de personas que consumen drogas.

“Claro q es real tiene zoom y se ve pixeleado. Claro que es coco, mueve las manos igual que la quijada”, “Así le hacen los consumidores de drogas, son movimientos característicos de los adictos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

¿Video de Marc Anthony es real?

Para muchos de los usuarios y fans de Marc Anthony este video no es real, pues aseguran que está editado en alguna aplicación como Snapchat. Otros más señalan que la persona que aparece en el clip no es el cantante, ya que, afirman, no se parece a él.

“Pues mi mamá fue a ese concierto y lo grabo y no se ve que haga esos movimientos...completamente falso”, “Eso está editado ni se parece”, comentaron algunos cibernautas.

Hasta el momento Marc Anthony no se ha pronunciado al respecto de lo que se muestra en el video viral.

KR