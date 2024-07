Marco Antonio Regil arremete contra Paco Stanley; asegura que trataba mal a la gente para enaltecerse | VIDEO

Recientemente, Marco Antonio Regil dio su opinión honesta sobre la conducción de Paco Stanley, al señalar que el personaje solía burlarse de las personas, algo que generaba que los participantes de concursos que interactuaban con el famoso, no tuvieran fuertes reacciones al ganar sus premios,

No cabe duda que Marco Antonio Regil es uno de los presentadores de concursos más reconocidos, quien en 1997, en sus primeras conversaciones con Televisa por el programa Atínale al precio, recibió el comentario de un directivo, el cual le aseguró que la gente en México no gritaba o saltaba, como en Estados Unidos.

Ante esto, Regil hizo una polémica declaración sobre Paco Stanley, pues al parecer, nunca estuvo de acuerdo con la manera en la que la celebridad se relacionaba tanto con su equipo de trabajo, como con el público, al asegurar que se burlaba de todos.

¿Paco Stanley se burlaba de las personas?

En la década de los 90's, Paco Stanley fue considerado como "el rey de la televisión" y sin importar lo que hiciera, el conductor lograba simpatizar al público, aunque en muchas ocasiones, se dedicaba a causar risas a costa de la gente del público o de su patino, Mario Bezares.

Marco Antonio Regil dejó ver este detalle a los ejecutivos de Televisa, mientras estaba por iniciar un programa en la cadena de televisión mexicana. El conductor señaló que el motivo por el que la gente no se emocionaba mucho en los programas, era por la manera de actuar de Paco.

"El vicepresidente de programación de Televisa, nos dijo: 'Marco, en México los concursantes no gritan, no se ríen, no hacen eso. Eso es en Estados Unidos'. Yo le dije: 'con todo respeto [...] en la televisión mexicana los concursantes no se ríen y no hacen todo eso porque el conductor -léase Paco Stanley, que era el rey de eso- se burla de la gente y los agarra de patiños", explicó Regil.

En ese sentido, agregó que al Paco burlarse de la gente, se enaltecía a si mismo. "Mi estilo de conducción y el de don Enrique Segoviano [...] estábamos de acuerdo de que al concursante había que tratarlo bien", sentenció y agregó que en su lugar, "los concursantes lo fregaban (se burlaban) a él".

"Ese fue parte del el éxito de ese programa Atínale al precio. Demostramos que si no te burlas... una cosa es burlarte de la gente y otra es reírte con al gente", finalizó Marco Antonio Regil, con lo que dejó ver la importancia de no hacer menos a los demás, lanzando un fuerte comentario contra Paco Stanley.