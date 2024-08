Mariana Echeverría confiesa que trabajó para el narco: 'dólares y coca' | VIDEO

Mariana Echeverria es la conductora más detestada de todo México, por la forma en que se quiere apañar los mangos y los ataques que hace en contra de Mariana Echeverría. Hora, salió a la luz un video en el que la señora confesó, muy quitada de la pena, que trabajó para el narco.

Fue en una entrevista que le dio a Yordi Rosado que Mariana Echeverría presumió que ya ha trabajado para el crimen organizado, pues cuando formó parte del equipo de Guerra de Chistes unos capos los contrataron.

Neta en ninguna casa había visto una vieja tan mala vibra, envidiosa, amargada y maldita como Mariana Echeverria sin caer en el morbo pero solo hace pensar que todo lo que se rumorea de ella sea verdad.#LCDLFMX2#LaCasaDeLosFamososMx2#LaCasaDeLosFamosososMx pic.twitter.com/Zx2bLvatRX — Mish (@Mish_TheB) August 17, 2024

De acuerdo con su relato, se trató de una experiencia pesada que ahora recuerda con cariño y mucha diversión.

"Nos contrataron muchos narcos, estuvo muy pesado. Nos abrían portafolios con dólares y con coca”, le dijo Mariana a Rosado.

Según “lady mango”, aquel día los narcos los llevaron a un hotel y luego los guiaron hasta una camioneta blindada para posteriormente trasladarlos hasta un lugar que nunca supo dónde estaba.

"Nos bajaron a ese lugar y había familias. Nos subieron al escenario, estaba el confeti, llegaban los niños, se subían, te lo echaba. Un grupito por allá, otro por acá. Nadie nos hizo caso, contamos chistes a lo wey, pero ya cuando abrieron los portafolios había coca y nos dijeron 'agarren lo que quieran' y al final los fajos de billetes", recordó Mariana Echeverría.

Mariana Echeverria en #LaCasaDeLosFamososMx es igualita a Lulu de Carton del Reality animado La Casa De Los Dibujos , FUERA MARIANA 🐷 es una cerda horrenda! Con la comida NO #LCDFMX2 #LCDFMX #LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamosoMx2 #FUERAMARIANAECHEVERRIA #FueraMariana pic.twitter.com/mFxHiPEJG7 — Tisha_Min (@Tisha_Min7BTS) August 17, 2024

Mariana Echeverría remarcó que ella no agarró nada de drogas y aseguró muy sospechosamente que hasta el día de aquella entrevista jamás en su vida había probado estupefaciente alguno.

“La verdad es que vi esas cosas y me asustaba, no era normal para mí. Yo venía de casa, de escuela para niñas. Ese mundo era muy difícil para mí, pero lo supe llevar muy bien. Nunca perdí el piso, lo pude haber perdido ahí. Era mucha fiesta, mucha droga, mucho todo, pero me mantuve”, dijo Mariana Echeverría.