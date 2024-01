¿Quién es Marianita La Bonita, la maestra viral que se volvió actriz para adultos?

La historia de una bella maestra que llevaba una vida doble siendo actriz para adultos se ha viralizado en TikTok, los usuarios se refieren a ella como Marianita La Bonita.

La historia de la maestra la viralizó un usuario llamado @alestrella10, quien contó que se trataba de su profesora de la secundaria.

El joven contó que la maestra era muy presumida porque llegaba en carro de lujo y decía que tenía una mansión, además de que confesó que aparte de su trabajo como maestra era actriz.

El tiktoker contó que la maestra nunca quería revelar en donde aparecía como actriz, dijo que cuando le preguntaban sobre su otro trabajo se ponía muy nerviosa y no quería que se le acercaran cuando estaba en su celular.

“Nosotros éramos unos chicos de secundaria por lo cual éramos muy curiosos, así que hacíamos nuestras teorías. Decíamos que se dedicaba a algo poco legal, que era hija de ricos y no quería decirlo, pero nada se acercaba a lo que realmente pasaba con ella”, contó el tiktoker.

Te puede interesar Ella es la maestra de inglés que impacta con su belleza en TikTok (VIDEOS)

El usuarios señaló que había un maestro que hablaba mal de ella, así que los estudiantes le preguntaron por qué no le caía bien la profesora, a lo que el maestro les dijo: “Busquen Marianita La Bonita en Internet, bueno nos dio otro nombre que no les voy a decir”.

El tiktoker contó que él era el único con celular en su clase, así que todos se juntaron alrededor para buscar a Marianita La Bonita y se sorprendieron con el resultado. Aunque el joven no dijo exactamente que la profesora era actriz para adultos todos los usuarios dedujeron que a eso es a lo que se dedicaba la docente.

¿Quién es en la vida real Marianita La Bonita?

Marianita La Bonita no es un personaje real, ya que el tiktoker advirtió en el video que Marianita La Bonita no era el nombre real de la maestra, esto para que no fueran a buscarla.

Así que en realidad no se sabe quién es Marianita La Bonita, pero en redes sociales hay varias historias de famosas maestras que daban clases en escuelas y se volvieron estrellas de OnlyFans, tal es el caso de la maestra de inglés Cibelly Ferreira, originaria de Brasil e impartía clases de inglés a jóvenes.

Maestra de inglés hace atrevidos bailes con sus alumnos en el salón de clases Foto: Especial

Actualmente sigue haciendo divertidos tiktoks con sus alumnos y también videos en los que baila en traje de baño.

En México está la profesora Janette Morales, originaria de Guadalajara y tiene millones de seguidores que están sorprendidos con su gran atractivo.