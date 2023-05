Maestra conquista OnlyFans con sus impactantes FOTOS y su jefe la descubre

Las maestras están dominando las redes sociales y cada vez hay más profesoras que buscan ganar dinero extra abriendo un perfil de OnlyFans, en el que buscan mostrar su lado más atrevido.

Tal es el caso de la maestra Kristin MacDonald, quien tiene 35 años y por autoestima y por dinero se lanzó a abrir su perfil de OnlyFans. Hasta que su jefe la descubrió y la amenazó con correrla de la escuela.

Kristin MacDonald es canadiense y es madre soltera, decidió abrir su OnlyFans en julio de 2022, luego de separarse de un hombre que, dijo, no la hacía sentir deseada.

“Salí de un matrimonio y me sentía muy poco atractiva. Sinceramente, creo que quería ganar confianza en mí misma. Y, obviamente, también ganar dinero extra", dijo en entrevista para Yahoo.

La maestra señ aló que fue muy cuidadosa al abrir su cuenta de OnlyFans pues bloqueó a todas las personas cercanas de su trabajo e incluso usó un seudónimo en la red social de contenido para adultos, se hacía llamar “Ava James” o “Miss James”.

“Quería asegurarme de que estuviera lejos de mi profesión como asistente educativa. No utilicé mi nombre, me aseguré de no vincular mi correo electrónico personal ni el del trabajo con ninguna de las cuentas sociales que tenía. Bloqueé a la mayoría, sino a todos, mis compañeros de trabajo", mencionó.

Las fotos de la maestra causaron revuelo en redes sociales, ya que sube imágenes en atrevida lencería, o en ropa transparente, así como en diminutos bikinis.

Jefe descubre el OnlyFans de la maestra

La maestra contó que pese a que fue muy cuidadosa en no mezclar su vida escolar con la de OnlyFans, su jefe descubrió su perfil de la plataforma para adultos, por lo que él la amenazó con despedirla.

“Me ordenaba básicamente que retirara todas mis redes sociales de Ava James, así que Instagram, TikTok y OnlyFans... Decía que no hacerlo sería potencialmente motivo de despido", contó la modelo.

Aún está en la espera de que se decida si puede continuar dando clases o la despedirán por tener OnlyFans.