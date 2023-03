Otra maestra de kínder está en OnlyFans y sorprende con sus impactantes FOTOS

Las maestras están conquistando las redes sociales por su gran atractivo físico, tal es el caso de Etzane Peña, una profesora de kínder y de preparatoria que cautiva en OnlyFans con sus impactantes fotos y videos.

La maestra Etzane tiene un millón de seguidores en TikTok y más de 127 mil en Instagram, en ambas plataformas deja a los usuarios con la boca abierta con su contenido.

La joven profesora es originaria de Ciudad Juárez y su contenido en TikTok es similar al de otras celebridades como Karely Ruiz o Yanet García, es decir con atrevidos bailes, pero con temáticas escolares.

En sus videos retrata situaciones del salón de clases y también exhibe a los papás de sus alumnos de kínder que le escriben para preguntarle por el día de la firma de boletas para verla.

También muestra los mensajes que le envían sus alumnos de prepa, quienes hasta la han invitado a tomar algunas cervezas y le hablan con cualquier pretexto para poder platicar con ella.

La maestra de kínder reveló la razón por la que está en OnlyFans, ya que en diversas ocasiones ha presumido su título como docente. La profesora señaló que decidió estar en la paltaforma para adultos para pagar el tratamiento de su mamá, quien tenía cáncer.

te puede interesar Ella es la maestra mexicana de Kínder que conquista OnlyFans con sus FOTOS

La mamá de la maestra falleció, pero ella decidió continuar con el OnlyFans para pagar los estudios de su hermano menor, quien es químico farmacobiólogo y para ayudar a una mujer con cáncer que no puede pagar el tratamiento.

“Esto es verdad, me he enfrenado a las críticas por tener un OnlyFans, pero lo hice por una buena causa: ayudar a pagar el tratamiento oncológico de mi mamá. Ella falleció hace un tiempo y decidí continuar para pagar la carrera de mi hermano y ayudar a otra señora que tiene cáncer y no puede pagar sus quimioterapias”.

¿Cuánto cobra la maestra de kínder en OnlyFans?

La maestra de kínder tiene perfil de OnlyFans en el que cobra 14 dólares el mes, es decir cerca de 260 pesos mexicanos.