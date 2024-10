Mario Bezares revela que habló con Paco Stanley en un sueño: 'Tú ya no estás aquí' | VIDEO

Mario Bezares asegura que tiene sueños recurrentes sobre Paco Stanley, pues sin lugar a dudas, el conductor que murió en 1999 fue sumamente importante en la vida del comediante, pues el asesinato del hombre cambió su vida por completo.

De ser uno de los principales presuntos implicados del delito a tener el estigma del caso de Paco Stanley por décadas, Mario Bezares ha enfrentado diversas complicaciones a lo largo de su carrera, aunque este año logró dejarlo todo atrás al convertirse en el ganador de La Casa de los Famosos México 2.

Ante ello, el regiomontano ha conversado con diversos medios al respecto de los temas más polémicos de La Casa de los Famosos México 2 y claro, también habló de Paco, ya que el conductor marcó su vida por siempre.

Mario Bezares dice que mataron a Paco Stanley porque: 'Se metió con una narquilla' Especial

Mario Bezares habla en sueños con Paco Stanley

Mario Bezares señaló que durante sus sueños con Paco Stanley, ha mantenido conversaciones con él, donde su amigo le brinda apoyo, pues asegura que lo cuida mucho en su vida. En ese sentido, recuerda una de sus primeras charlas oníricas.

“Las primeras veces lo soñaba que estaba muy preocupado porque era una persona que me protegía mucho y me decía: no puede ser, esto se va a arreglar, no te preocupes", explico Mario Bezares.

A pesar de todo, cotó que sus sueños con Paco ahora son completamente diferentes, ya que en las últimas veces ha visto como si cada quien tomara su camino, trabajando en sus propios proyectos, lo cual podría interpretarse como que ha logrado superar la polémica situación que vivió.

"Las últimas veces que nos vimos y él está trabajando aparte, ya no pertenezco a su equipo porque yo ya estoy haciendo otras cosas, entonces lo veo como ¿Qué onda?, tú ya no estás aquí, tú ya estás en otro lado”, comentó.

Mario Bezares también explicó que si se encuentra con Paco Stanley en otra vida: “De todo lo que ha sucedido, que me diga, no seas gacho ¿Qué pasó? por favor explícame, porque en sueños lo he tenido y está muy preocupado de todo esto”, declaró.