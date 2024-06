Martha Cristiana renuncia a Miss Universo México, acusa al certamen por 'falsa inclusión' | VIDEO

Martha Cristiana ha renunciado al cargo de directora de Miss Universo México a pocas semanas de haber asumido el rol por una poderosa razón que la modelo explicó abiertamente. La mujer reveló que al inicio, le resultó atractivo el supuesto cambio de postura de la marca, al haber una representación inclusiva

Martha Cristiana decidió abandonar Miss Universo México después de que no le permitieron incluir en el concurso de belleza femenina a mujeres transgénero, ya que en el pasado la también actriz había declarado que tenía la intención de que el certamen fuera inclusivo.

Fue durante una conferencia de prensa que Martha denunció la "falsa inclusión" al interior de la organización mexicana del certamen, visiblemente molesta ante la situación. Señaló que le llamaba la atención que pudiera haber un cambio en las reglas del concurso, como la aparición de mujeres trans, así como una "lucha contra el edadismo" y el permiso que se daría de participar a mujeres que no fueran solteras.

Martha Cristiana se lanza contra Miss Universo México

“La belleza si no es inclusiva no es revolucionaria, la belleza es revolucionaria solamente cuando abraza a la diversidad y ese fue mi lema al entrar a la organización", expresó la mujer al hablar sobre su renuncia. “Si no hay una inteligencia en estas mujeres bellísimas, si no hay un discurso, una causa, unas ganas de revolucionar, no hay nada”.

“Hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura y que no nos demos cuenta que al final del día somos seres humanos todos y que tenemos el mismo derecho y que esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza”, destacó.

Después de señalar que los dueños de la franquicia no fueron los responsables ni quienes emitieron estas declaraciones en contra de la participación de la comunidad trans en el certamen, señaló que las cosas no han sucedido cómo se le prometió en un principio.

En ese sentido, relata que lo que sucede es que durante las juntas, se niega la participación de mujeres mayores así como de mujeres con disidencias de género, contrario a lo que se presumía que se llevaría a cabo próximamente en el concurso.

"Su gente no se atreve a decirle la verdad y lo que se maneja en las juntas es '¿40? Viejísima, olvídalo. ¿Trans? Eso es de dientes para afuera, no va a pasar. No pasará Martha Cristiana, palabras textuales", expresó la empresaria.

Hasta el momento, Miss Universo México no se ha pronunciado sobre la renuncia de Martha Cristiana o sus fuertes declaraciones que acusan al certamen de promover falsamente discursos en pro de la inclusión y diversidad.