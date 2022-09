A Mauricio Mancera lo persigue una ardilla durante el sismo; pide bolillo para el susto (VIDEO)

Mauricio Mancera vivió una experiencia de terror durante el sismo que se registró la tarde de este 19 de septiembre en la Ciudad de México.

Mauricio Mancera es perseguido por ardilla durante el sismo

El conductor de televisión publicó en sus historias de Instagram que tras escuchar la alerta sismica salió de su casa en chanclas, pero por el temblor una ardilla se lanzó contra él para perseguirlo.

"El temblor alocó a una ardilla y me empezó a perseguir para atacarme y como ando en chanclas dije: 'si me muerde me va a dar rabia'", contó Mauricio Mancera a sus seguidores en Instagram.

Mauricio Mancera perseguido por ardilla durante sismo pic.twitter.com/1a9TAKYJvf — Lo + viral (@VideosVirales69) September 19, 2022

"Empecé a correr por la calle y en uno de mis zigzagueos, porque evidentemente la ardilla era mucho más ágil que yo, casi le atropellan. Qué susto" dijo el conductor de televisión.

Finalmente, a modo de broma dijo que entre el temblor, la ardilla y el auto que casi lo atropella necesitaba un bolillo para quitarse el espanto.

Mauricio Mancera no fue el único que vivió un momento de terror en el sismo, también el conductor Adrián Marcelo compartió que tuvo una experiencia de miedo debido a que tardó en reaccionar y fue el último en bajar del edificio en el que estaba.