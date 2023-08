Maya Nazor y 5 fotos que demuestran que es la mamá joven con más estilo y a la moda

Recientemente la modelo e influencer Maya Nazor dio a conocer a través de sus redes sociales que fungió como modelo para la popular revista para caballeros Playboy. Fue en Instagram donde publicó su portada en la que luce un conjunto café.

Destacó que haber aparecido en la publicación era uno de sus “más grandes suelos”. Así la ex pareja del rapero Santa Fe Klan dejó a sus seguidores con la boca abierta, pues fue apenas hacer un año que se convirtió en madre del pequeño Luka.

Maya Nazor en Playboy

Una madre muy moderna

La ojiverde no pierde la oportunidad de mostrar su gusto por la moda y su figura, por lo que es un referente de madre moderna que no deja de procurarse y trabajar. Es común verla con ajustados vestidos y bikinis, en los que no duda en presumir al pequeño Luka.

Entre lo más popular de sus atuendos están los deportivos, pues tiene un excelente gusto a la hora de hacer ejercicio. El rojo es uno de los colores que más le quedan y tampoco duda en utilizarlo y presumir.

Maya Nazor y su estilo

El negro es de los colores que más le favorecen

Maya Nazor, una madre moderna

En un corto video la rubia presentó el detrás de cámaras de la sesión que tuvo lugar en la Ciudad de México, se pudieron ver los diferentes cambios de ropa, entre las que destacaron la lencería café, un conjunto negro de látex, así como una túnica roja.

Por su parte Playboy México presumió a su playmate de agosto, con la portada de la edición, no faltaron los halagos y las felicitaciones para Maya.

Se debe recordar que la revista se inició en 1953 y su fundador fue el polémico editor y empresario Hugh Hefner quien falleció en 2017, lo que poco se sabe de él es que fue profesional de la psicología pues estudió dicha carrera en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.