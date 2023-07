Santa Fe Klan y Maya Nazor van juntos a Disney ¿regresarán por la 'bendi'?

Tal parece ser que la máxima fantasía de Santa Fe Klan podría hacerse realidad, pues él y Maya Nazor fueron a Disneylandia con su hijo Luka, y se la pasaron también que los fans ya especulan que podrían volver a ser una pareja.

A través de sus redes la pareja presumió que se reencontró en Estados Unidos, lugar donde reside el rapero, por lo cual aprovecharon para llevar a su bendición a Disneylandia y ser la familia que nunca fueron, pero que pueden llegar a ser.

Maya Nazor y Santa Fe Klan. Especial

Sanata Fe Klan subió fotos en las que aparece junto a Maya Nazor y su hijo disfrutando de personajes como Buzzlightyear mientras pasean por el parque temático.

“Ya te extrañaba mucho mi Luka, muchas gracias @nazormaya por traerlo hasta acá a darle el rol y a que me escuche cantar. Me gusta mucho verlo feliz”, escribió junto a las imágenes.

Maya Nazor y Santa Fe Klan. Especial

Tras ello, Maya Nazor compartió un mensaje con el que le da esperanza a los fans de que quizás pronto podrían volver para cría y guiar en los malos pasos a Luka.

“Los papás separados también se pueden llevar bien. No tiene nada de malo sino todo lo contrario. Luka tiene una mamá y un papá que lo aman independientemente de cualquier situación”, pronunció, sugiriendo que no le tiene rencor a su ex por hacer su espeluznante video con Karely Ruiz, el cual desató una avalancha de memes.