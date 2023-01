¿Santa Fe Klan va a regresar con Maya Nazor?: "no sabemos qué va a pasar"

Tal parece ser que Santa Fe Klan no quiere que Maya Nazor, la madre de su hijo, se vaya por competo de su vida y sólo le hable por la pensión de su “bendi”, pues el rapero reconoció que está dispuesto a reconciliarse y regresar con ella.

Así lo dio a conocer Santa Fe Klan en entrevista con Pepe Garza, a quien le dijo que Maya Nazor jamás será su enemiga y que siempre será una parte importante en su vida.

“Ella no es mi enemiga y nunca lo será, ella es la que siempre estará ahí. En mi vida”, dijo, para agregar que la a apoyar en lo que se le ofrezca.

Tras ello dijo que no sabe si se reconciliará o no con Maya Nazor, pero dejó claro que siempre le mostrará su mejor lado por el bien de su hijo: “Mejor ni digo nada, pues no sé a veces son problemas personales que es mejor callar, porque no sabemos qué va a pasar”.

“Mi Luca es mi Luca y él siempre me verá con ella y cada vez que la vea estaremos bien porque no sé cuán parcial es el otro, nosotros… La conocí y hablamos y nos reímos como si estuviéramos juntos, fue genial, tal vez como, no sabemos qué va a pasar, Luca es demasiado chiquito y no sabemos qué pasará, y qué pasará después”, agregó.