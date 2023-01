¡Un dineral! ¿Cuánto tiene que pagar Santa Fe Klan a Maya Nazor de pensión para su hijo?

El rapero Santa Fe Klan y la influencer Maya Nazor se separaron, pero se dio a conocer que ambos llegaron a un acuerdo para que el cantante de la pensión alimenticia para el hijo que tuvieron juntos.

¿Cuánto tiene que pagar Santa Fe Klan de pensión a Maya Nazor?

Santa Fe Klan tendría que darle a Maya Nazor la cantidad de 200 mil pesos al mes, para la manutención de su hijo Luka.

Lo que sería cerca de un millón 400 mil pesos al año, ya que según el Código Civil Federal, se debe pagar el 15 por ciento del salario mensual, y con base en las ganancias del rapero 200 mil pesos sería el pago que tendría que hacerle a Maya Nazor cada mes.

Maya Nazor dice que no es interesada

La exnovia de Santa Fe Klan, Maya Nazor fue criticada por Fofo Márquez, quien la tachó de ser interesada, luego de que se dio a conocer la ruptura entre ella y el rapero.

“Yo ya no quería dar respuestas a nada de esto porque me dicen ‘solamente buscas hacer polémica’, ‘Santa Fe no te pidió tu opinión’. Fui fuertemente criticado las veces pasadas, cuando simplemente di mi opinión de lo que pasaba cuando andas con una dama interesada”, dijo Fofo Márquez.

Tras estas declaraciones, Maya Nazor hizo un live en el que aseguró que ella no tuvo una relación con Santa Fe Klan por dinero.