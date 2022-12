Maya Nazor habla de su ruptura con Santa Fe Klan y dice: "no soy ninguna interesada"

Maya Nazor se separó de Santa Fe Klan a unos meses del nacimiento del hijo que engendraron juntos, cosa por la que se ha generado mucha polémica debido a las circunstancias de su ruptura.

Y es que mucha gente la ha criticado porque presuntamente sólo tuvo una relación con Santa Fe Klan porque quería sacar provecho de su dinero y fama, pues previo a que anduvieran ella no era conocida.

Ante todos los señalamientos, Maya Nazor salió a responderle a sus detractores y aseguró que no es una vividora.

“Yo no soy ninguna interesada, y lo van a seguir diciendo porque sé que la gente es así. Yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o por lo que no hace. Y ya se los he dicho antes”, sentenció.

Al borde del llanto, la influencer dijo que realmente estaba enamorada de Santa fe Klan: “ustedes no saben cómo nos conocimos. Yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso ¿ok?”.

Tras ello, Maya Nazor pidió que le dejaran de tirar hate: “nada más les quiero pedir respeto como mujer y respeto principalmente para mi hijo y que no opinen sin saber nada. Lo único que les pido es respeto porque a mí no me gustaría que se estén expresando mal de mi pareja, del papá de mi hijo y que estén hablando mal cuando no es justo, ¿saben? Y no se me hace justo que ustedes sean así conmigo”.