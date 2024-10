Premio a las Utopías de Clara Brugada

Con la novedad de que el Observatorio Internacional de Democracia Participativa, una red internacional de ciudades y académicos con más de 20 años de existencia, ha decidido premiar a las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social, mejor conocidas como Utopías. Sí, el proyecto emblema que la hoy Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, desarrolló en la alcaldía Iztapalapa. El proyecto, se ha informado, compitió con otros 127 de 47 países por la categoría de “mejores prácticas de participación ciudadana”. Iztapalapa cuenta hoy con 15 Utopías, de las cuales 12 fueron levantadas en la administración de Brugada y cuentan con albercas, rings de box y lucha libre, auditorios, espacios deportivos. Entre los compromisos que hizo la ahora mandataria, está el de construir 100 Utopías en la Ciudad de México, mismas que servirán para el impulso del sistema público de cuidados que también ha planteado. Ahí el dato.

Los indicadores y los “envidiosillos”

Y quien trae indicadores de una consistente gestión que la colocan usualmente en el top 3 o en el top 5 de mejor evaluados, y en algunos casos como la más destacada entre los emanados de Morena es la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Para quienes dan seguimiento a este tipo de indicadores, son varios los temas en los que reporta resultados positivos: por ejemplo, crecimiento económico —apenas ayer el Indicador trimestral de la Actividad Económica que elabora el Inegi colocó a su entidad en los primeros cinco con más crecimiento—, el cual se asocia al proyecto con enfoque social que la transformación enarbola. Otro dato es el del giro a la forma de enfrentar de manera efectiva las contingencias provocadas por fenómenos meteorológicos. Y uno más es ser leal a la causa de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Nos dicen que lo anterior suele causar molestia e inquietud de algunos “envidiosillos inquietos”, pero que por lo demás parece claro que Lezama, nos dicen, está satisfecha de lo cumplido hasta hoy.

¿Qué hacer con Piedra?

Y cada vez toma mayor fuerza la versión de que varios senadores de Morena no tienen en mente incluir en la terna final para elegir a la o el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el nombre de Rosario Piedra, quien actualmente despacha en ese organismo. Se va esfumando así la esperanza de esta última de reelegirse, aunque al parecer no tiene todo perdido y no tendría una salida estrepitosa, pues hay también algunas voces que cuestionan el hecho ya no de que no continúe, sino de que ni siquiera aparezca en la dichosa terna. Es el caso del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien ha considerado que no incluirla en la lista sería “por decirlo suave” una descortesía. “Sería un trato incorrecto. Es la presidenta de la Comisión y, por lo tanto, es una firme aspirante. No hay ninguna razón para maltratarla”, ha señalado. Lo que es un hecho es que entre las propias filas de la 4T, tras su comparecencia en el Senado, Piedra no ha dejado un buen sabor de boca ni su proyecto ha concitado un cierre de filas. Por lo pronto, en una semana y media se conocerá el desenlace de esta etapa del proceso.

Sinaloa: ¿quédate en casa?

Preocupante, nos comentan, el llamado que hizo ayer el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, para que los ciudadanos no estén en la calle después de las 10 de la noche el Día de Muertos. El exhorto, que equivale un “quédate en casa”, nos hacen ver, parece darle la razón a quienes se refieren a la actual crisis de violencia como la “narcopandemia”, por el encierro y la suspensión de actividades presenciales que implica. Por cierto, el pasado 16 de septiembre, Mérida Sánchez declaró que había condiciones para salir de noche en Culiacán. “Yo anduve ayer a las 11 por aquí y todo tranquilo. Si alguna situación se presenta, es con grupos delincuenciales”, dijo esa vez. Pero en cinco semanas cambió radicalmente de opinión, al grado de pedir a la población que se quede en casa en un día en que suele haber fiestas por todas partes. Su petición, nos señalan, es un reconocimiento de que la crisis de violencia en Sinaloa no está próxima a superarse. Uf.

Impugnarán premio a Taddei

Luego de que no cayera nada bien la reforma que le dio más facultades a la consejera presidenta Guadalupe Taddei para realizar la designación de altos cargos directivos en el INE, resulta que un grupo conformado por seis consejeros electorales empuja que se pueda interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que estos últimos han advertido que con la reforma que acometió la mayoría morenista y sus aliados en el Congreso —aprovechando la reforma a leyes secundarias para enfilar la elección de jueces, magistrados y ministros—, lo que hizo fue romper la colegialidad característica del órgano electoral, además de afectar su autonomía y sus principios de certeza, independencia y profesionalismo. Lo anterior, porque también se le dio más poder a la Junta General Ejecutiva, que encabeza la propia Taddei. Por lo pronto, se ha informado que impulsan la petición de la controversia Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Martín Faz, Arturo Castillo y Jaime Rivera. Y habrá que ver si se agrega alguno más. Pendientes.

Declinaciones

Y continúa, nos comentan, la cascada de declinaciones de jueces, magistrados y ministros a participar en el proceso electivo. Además de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Pardo Rebolledo, ayer se informó que también ha optado por no contender el magistrado de circuito Alfredo Roldán. Para mejor referencia, nos cuentan, se trata de uno de los magistrados que acusaron ser víctimas de presiones por parte del entonces ministro y presidente de la Corte, Arturo Zaldívar a través de su círculo cercano. En entrevistas que concedió hace unos meses, reveló que contaba con grabaciones de los momentos en los que recibía dichas presiones. “Serán exhibidas en el proceso que hay. He escuchado que se dice que son truqueadas, falsas y no lo son, yo mismo hice las grabaciones, yo las exhibí. Será la autoridad investigadora que decida si son o no falsas”, declaró entonces. De acuerdo con datos de reciente actualización han confirmado que no buscarán ir a la elección 157 jueces y 255 magistrados.