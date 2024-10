¿Qué hacer con Piedra?

Y cada vez toma mayor fuerza la versión de que varios senadores de Morena no tienen en mente incluir en la terna final para elegir a la o el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el nombre de Rosario Piedra, quien actualmente despacha en ese organismo. Se va esfumando así la esperanza de esta última de reelegirse, aunque al parecer no tiene todo perdido y no tendría una salida estrepitosa, pues hay también algunas voces que cuestionan el hecho ya no de que no continúe, sino de que ni siquiera aparezca en la dichosa terna. Es el caso del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien ha considerado que no incluirla en la lista sería “por decirlo suave” una descortesía. “Sería un trato incorrecto. Es la presidenta de la Comisión y, por lo tanto, es una firme aspirante. No hay ninguna razón para maltratarla”, ha señalado. Lo que es un hecho es que entre las propias filas de la 4T, tras su comparecencia en el Senado, Piedra no ha dejado un buen sabor de boca ni su proyecto ha concitado un cierre de filas. Por lo pronto, en una semana y media se conocerá el desenlace de esta etapa del proceso.