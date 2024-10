Y continúa, nos comentan, la cascada de declinaciones de jueces, magistrados y ministros a participar en el proceso electivo. Además de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Pardo Rebolledo, ayer se informó que también ha optado por no contender el magistrado de circuito Alfredo Roldán. Para mejor referencia, nos cuentan, se trata de uno de los magistrados que acusaron ser víctimas de presiones por parte del entonces ministro y presidente de la Corte, Arturo Zaldívar a través de su círculo cercano. En entrevistas que concedió hace unos meses, reveló que contaba con grabaciones de los momentos en los que recibía dichas presiones. “Serán exhibidas en el proceso que hay. He escuchado que se dice que son truqueadas, falsas y no lo son, yo mismo hice las grabaciones, yo las exhibí. Será la autoridad investigadora que decida si son o no falsas”, declaró entonces. De acuerdo con datos de reciente actualización han confirmado que no buscarán ir a la elección 157 jueces y 255 magistrados.