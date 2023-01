Galilea Montijo revela a su novio más tóxico: "Me hicieron sentir fea" ¿Fue "El Cuau"?

Galilea Montijo se sinceró en el programa de Netas Divinas y contó cuál fue su experiencia con el novio más tóxico.

La conductora de Hoy narró algunos de los episodios que vivió con dicho novio. Sin embargo, contó que en todas sus relaciones en algún punto sintió que tenía que irse de ahí, pero en especial hubo una de la que le costó mucho trabajo salir.

"Les voy a contar rapidísimo: fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida físicamente, me hicieron sentir muy fea”, contó Galilea Montijo.

La conductora de Hoy recordó que debido al estrés que vivía en esa relación bajo mucho de peso y que incluso sus amistades pensaron que estaba consumiendo algún tipo de droga.

Llegó un punto… Yo ahorita peso 69 kilos, siempre he tenido mis caderas, y en esa relación yo pesaba 41 kilos, me chupé...era la angustia, la inseguridad, me pisaron, me destrozó la autoestima por completo y me sentía espantosa, y no sabía cómo salirme de esa relación Galilea Montijo

Galilea Montijo señaló que tenía miedo de salirse de esa relación porque estaba muy enamorada.

La presentadora aseguró que había ciertos detalles que eran banderas rojas como el día que fueron los amigos de su novio a su casa, ya que vivían juntos y después se fueron al antro, sin avisarle y le dejaron la puerta de la casa abierta, mientras ella dormía.

“Ese tipo de detallitos que sabes que te tiene que salir, pero hay algo que te detiene. Hoy en día agradezco a Dios haberme salido", recordó la conductora.

¿Quienes han Sido los novios de Galilea Montijo?

Sin embargo, Galilea Montijo no dió a conocer el nombre del novio con el que tuvo está experiencia, pero algunos de sus novios han sido Roger Torres, Cuauhtémoc Blanco, Gilberto Sobrero y Jorge Krasovsky.