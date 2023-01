Santa Fe Klan le manda triste mensaje a Maya Nazor: "Ni con alcohol he logrado olvidarte"

Santa Fe Klan no puede olvidar a Maya Nazor, pues la modelo lo dejó bien enamorado y devastado tras dejarlo; es por ello que le mandó un duro mensaje a la mamá de su hijo, en el cual deja claro que el dolor lo carcome.

A través de su canción “Separaos”, Santa Fe Klan manda un mensaje de desamor lleno de lágrimas y de intenciones de arrebatarse la vida con el vicio, pues aún no puede con la ruptura con Maya Nazor.

Por si fuera poco, Santa Fe Klan subió a sus redes una foto de él tomando caguama, con un mensaje que, aunque no reveló la identidad de la mujer a la que se lo dedicó, es obvio que es para Maya Nazor.

“Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte”, escribió el cantante junto a la imagen, desatando lástima y empatía entre algunos fans.

Esta frase es parte de “Separaos”, la cual dice: “por ti, daría lo que fuera por ti, no quiero estar más lejos de ti, mi vida no es vida, sin ti. Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte. Clavaste en mi pensamiento, todavía en las noches extraño tocarte”.

Por ello, los fans le pidieron que ya supere Maya y que busque terapia: “ya wey, ni que fuera la última mujer del planeta”, “Ponte al tiro compa, el vicio te hará perder a tu familia, enfócate en tu carrera” y “ay Ángel, ya supera, luego vas andar como Nodal con Belinda” y “Ella no ha podido olvidar tu dinero”, le dijeron.