Santa Fe Klan dice que está "guapillo" y que trae mucho "pegue", tras terminar con Maya Nazor

Santa Fe Klan está soltero, tras darse a conocer su separación con maya Nazor y aseguró que ahora “se soltaron” las mujeres que están detrás de él para buscarlo para salir en citas.

Sata Fe Klan ofreció una entrevista al programa Chisme No Like en donde le preguntaron que si ahora que está soltero le llegan muchos mensajes de chicas que quieran salir con él, a lo que él respondió que sí, pero que por ahora las rechaza por respeto a Maya Nazor.

“Si carnal, es algo como de que se soltaron, pero no, todo bien, mucho respeto para la mamá de mi niño, pero aquí andamos haciendo música, yo sé que por eso se animan porque les gustan las rolas”, dijo Santa Fe Klan.

En seguida comentó que si se considera guapo, pero confesó que nunca fue noviero, ya que era muy tímido.

Estamos medio guapillos. Si soy medio penoso y no me atrevía y decía si me ignoran, pero ya se me está quitando