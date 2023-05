Maya Nazor habla de la relación de Santa Fe Klan y Karely Ruiz: 'no me di cuenta'

Maya Nazor soportó y por fin está dando sus primeras declaraciones respecto al romance entre Santa Fe Klan, el padre de su bendición, y Karely Ruiz, su ex amiga y máxima competencia en el OnlyFans.

En entrevista con un podcast, Maya Nazor dijo que ni siquiera se había enterado, hasta hace poco, de la relación entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz, pues no está muy atenta a lo que pasa en redes.

“Pues nada. Como que sí fue un... no sé, yo no me di cuenta, no sabía. A veces te enteras más de las cosas por los fans que te etiquetan y que te están etiquete y etiquete. Yo tengo desactivadas las notificaciones de TikTok y de Instagram, sólo tengo las llamadas y WhatsApp, pues por cualquier emergencia de mi familia”, dijo.

Maya Nazor agregó que fue de esa manera que por fin se enteró de la relación entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz, y reveló que su ex le dedicó a su “socia” la canción que originalmente había creado para ella y su bebé.

“Me levanto de repente en las noches a volver a dormir a Luka, a darle lechita, que se vuelva a dormir. Agarré el teléfono y es cuando veo que me empiezan a etiquetar... pues nada, nada más lo vi y pues ni modo. No tengo nada que opinar ni que sentir, cada quien su vida”, dijo.

Maya Nazor afirmó que no siente rencores y que respeta a Santa Fe Klan, pero también dejó claro que no le interesa volver con él.

“Siento mucho respeto y respeto que va a existir para toda la vida. Luka siempre va a tener a su mami y a su papi y yo a él siempre lo voy a respetar, siempre”, finalizó.