Tunden a Santa Fe Klan por sacar canción y VIDEO en OnlyFans con Karely Ruiz: 'Caíste bajo'

Karely Ruiz y Santa Fe Klan por fin revelaron la verdad de los besos que se dieron y sus apariciones públicas, juntos, y que los famosos lanzaron una canción y un video musical íntimo que están vendiendo en OnlyFans.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan quisieron repetir la misma fórmula que utilizó Babo de Cartel de Santa de sacar un video sin censura de uno de sus temas musicales.

Así que la influencer y el rapero este martes 2 de mayo lanzaron el video musical de su tema “Sabes”, pero el clip solo está disponible en la página de OnlyFans de Karely Ruiz.

Tachan a Santa Fe Klan de vendido por colaboración con Karely Ruiz

Esta colaboración desató las críticas para Santa Fe Klan, pues los usuarios aseguraron que el rapero solo fue utilizado por Karely Ruiz para “facturar” en OnlyFans con el video y la canción que sacaron los dos.

“Aquí comienza la caída de un grande”, “Te tenía mucho respeto pero caíste bajo”, “Nomás te usó para generar en el OnlyFans y agarrar fama”, “Qué bajo caíste Ángel”, “Se me cayó un ídolo”, “Tanto mam... para una canción tan fea”, "Yo antes decía que bueno que Santa Fe no es un vendido como los demás, y me sale con estas webadas", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Además, algunos usuarios criticaron a Karely Ruiz y a Santa Fe Klan por copiarle a Babo y señalaron que todo eso fue porque Karely rechazó colaborar con babo en el video íntimo del cantante que se filtró y que fue un éxito en Internet.