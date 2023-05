Karely Ruiz y Maya Nazor se verían frente a frente tras polémica ¿Habrá pleito por Santa Fe Klan?

Las influencers Karely Ruiz y Maya Nazor podrían verse frente a frente tras la polémica por Santa Fe Klan y los fans están preocupados de que se arme el pleito entre ellas.

Santa Fe Klan estuvo de pareja con Maya Nazor durante un largo tiempo, tuvieron un hijo juntos y tras su separación al rapero se le relacionó con Karely Ruiz, lo cual quedó confirmado cuando lanzaron su ardiente colaboración en OnlyFans.

¿Cuándo y dónde se encontrarían Karely Ruiz y Maya Nazor?

Karely Ruiz y Maya Nazor se supone que eran amigas, por lo que la modelo regiomontana fue duramente criticada por los usuarios, la acusaron de meterse con el ex de su mejor amiga y hasta la tacharon de parecerse a Karla Panini.

Sin embargo, Maya Nazor ha dejado claro que no le interesa lo que haga la nueva pareja del momento, por su parte, ella se le vio con Peso Pluma en Guadalajara.

Y aunque existe esta supuesta enemistad, Karely Ruiz y maya Nazor se verían frente a frente en un evento, el cual podría acabar mal.

Las dos famosas fueron invitadas a la exclusiva fiesta de cumpleaños de la también influencer Mona, sin embargo, ella teme que ninguna de las dos celebridades de Internet llegue a su celebración por el pleito mediático que existe por Santa Fe Klan.

“Ruego a Dios que vengan porque yo estoy gastando no más para esas 18 invitadas. Me darían en la madre si no fueran algunas, porque se me quedaría lo de ellas; no hay más invitadas” , señaló Mona en sus redes sociales.

“Se supone que tendría que decir estoy feliz por mi fiesta, pero tengo más miedo de decir que me vayan a quedar mal”, añadió la influencer.

Sin embargo, Karely Ruiz le respondió a Mona en Facebook y aseguró que ella sí iría, pues son amiga y no le fallaría en su cumpleaños, pero no se sabe si maya Nazor aceptará el encontronazo entre ellas.

La fiesta de Mona será a finales de mayo, por lo que los fans están emocionados de saber qué pasará en la esperada reunión.