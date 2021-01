Mayores afortunados en el jackpot de toda la historia

Un buen día lo tiene cualquiera, pero, un golpe de suerte, que te haga dar un giro radical a tu vida, ¿lo puede tener cualquiera? Al menos, podemos decir que muchos anhelamos que esto pueda suceder algún día y conseguir aquello que, de momento, solo soñamos.

Empecemos por describir lo que son los jackpot. Probablemente muchos han podido oír esta palabra en películas o porque sean conocedores del tema de los casinos. De cualquier forma, un jackpot es lo que algunos conocen como el premio gordo, la suma más grande, que va aumentando gracias a que todavía no hay un ganador. Como curiosidad, y aunque parezca mentira, en Nevada, Estados Unidos, hay una localidad llamada “Jackpot” y allí siguen algunos de los casinos y juegos mas importantes.

Basta diferenciar que existen dos modalidades de jackpots: fijo y progresivo.

El jackpot fijo es cuando la cantidad se mantiene, no varía, y no influye en cuantos jugadores haya o el tiempo que se tarde en no ganar el premio. Por otro lado, el tipo progresivo, con el que se pueden conseguir sumas realmente cuantiosas, es cuando la cantidad va modificándose y aumentando en función de cuantos jugadores haya apostando y el tiempo que tarden en conseguir el premio.

Ambos son muy atractivos y en función de los intereses particulares se elegirá uno u otro.

En el famosísimo casino de Las Vegas, Hotel Excalibur, un hombre se hizo para su sorpresa con la nada desdeñable cifra de 39 millones de dólares

​Otra mujer, Cinthia Jay, una trabajadora de un hotel de Las Vegas fue la ganadora de 27 millones de dólares. Lo que ocurrió esa noche en el Dessert Inn, fue recogido por la prensa mundial

​Otro ejemplo muy notorio es el de Elmer Sherwin, que logró no una, sino dos veces, alzarse con el premio. La primera vez delante de las máquinas tragamonedas obtuvo 4 millones 600 mil dólares y, 16 años mas tarde, en el Cannery Casino, logró abrazar el éxito al conseguir un premio de 21 millones de dólares

Pero, si su destino próximo no está en Las Vegas, sepa que en Betway México existen jackpots con cifras importantes de dinero como 35 mil 236.14 pesos; 27 mil 641.01 y una tercera bolsa de 25 mil 612.78 pesos.