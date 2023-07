Miguel Ángel Mancera le da un reconocimiento a Kimberly Irene... y fans se burlan de ella: 'acaba la primaria'

Kimberly Irene “La más preciosa” cayó de la gracia de todos los fans de Las Perdidas, luego de que pidió que salvaran a Raquel Bigorra en “La casa de los famosos México” y no a los integrantes del Team Infierno, en el cual está Wendy Guevara.

Es por ello que la influncer fue víctima de burlas y humillaciones, luego de que presumió en sus redes que el senador Miguel Ángel Mancera le entregó un reconocimiento, por las “aportaciones artísticas” que ha hecho a la nación.

Kimberly "La más preciosa". Especial

Kimberly Irene subió a su Instagram una imagen del reconocimiento que le dio el ex jefe de Gobierno capitalino, como parte de la iniciativa “Mexicanos triunfadores”, la cual tendría que celebrar a los mexicanos sobresalientes que han puesto en alto el nombre de la patria.

Kimberly Irene acompañó la imagen con un mensaje repleto de faltas de ortógrafa que molestaron a los fans:

"Gracias al cenador Mancera x tomarme en cuenta y gracias x su apoyo a dios y a los fans x que por eso e llegado hasta esto que le lleno éxito (sic)", escribió la famosa.

Por si fuera poco, Kimberly “La más preciosa” compartió una imagen de un documento oficial que señala que deberá asistir el próximo 18 de julio al Senado para recibir el reconocimiento en físico.

Kimberly Irene. Especial

La gente no soportó, especialmente por la traición a Wendy, y se desbordaron en burlas a los comentarios, señalándole, entre otras cosas, que el reconocimiento lo merecía mucho más la “perdida” mayor:

“Hay tantas personas estudiantes, deportistas, investigadores, llevando muy alto el nombre de México y estos políticos salen con esto”, "Esto es una burla, en alto alguien que habla de drogas? En alto alguien que no tiene ni secundaria?”, “Acaba mejor la primaria, ridícula”, “Kim, te respeto, pero no mames, tu trayectoria no existe” y “Se te olvido agradecerle a Wendy, sin ella no eres nadie”, le dijeron.