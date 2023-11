 Miku cuenta los maltratos que sufrió a lado de Mane: desde comentarios gordofóbicos hasta poner en riesgo su vida

Miku y Mane Ribs conformaron una de las parejas más populares dentro del mundo de los creadores de contenido, donde mucho se ha especulado sobre su ruptura, pues a pesar de que ya tiene meses que esta fue anunciada de manera oficial, lo cierto es que las referencias del uno sobre el otro siguen presentes en redes sociales, donde sus propios seguidores han estado reviviendo el tema, al grado de que otro influencer decidió entrevistar a la beauty blogger sobre su tormentosa relación, sin imaginar todo lo que se ocultaba detrás de los videos de Miku y Mane.

Fue en el canal de YouTube "UnTalFredo" que Miku decidió hablar de todo lo que había detrás de la relación perfecta que proyectaba en redes sociales, dejando en claro que lo mejor que pudo pasarle fue alejarse de una persona tan tóxica como lo fue su expareja, quien, al poco tiempo de que se hiciera viral la entrevista, decidió dar su versión asegurando que su relación con la influencer se quebró por culpa de ambas partes.

No obstante, el extenso relato de una relación tóxica de Miku conmovió a los internautas, quienes comenzaron a cancelar a Mane Ribs por todas las vejaciones a las que presuntamente sometió a la creadora de contenido, llegando incluso a poner en riesgo su vida.

Mane Ribs puso en riesgo la vida de Miku

A pesar de que fueron varias las acciones que le hicieron notar a la influencer que su relación no era sana, hubo una situación que la hizo darse cuenta que la persona que ella consideraba el amor de su vida en realidad no la quería, pues no tuvo reparos en poner en riesgo su salud con tal de no quedar mal con su hermana.

Según la narración de Miku, cuando se realizó la boda de su cuñada, Mane fue muy insistente en que ella acudiera a maquillarla y peinarla, tal y como se había comprometido, esto a pesar de que ella había sido sometida a una liposucción y estaba en recuperación.

Ante la insistencia de su novio, Miku optó por viajar a Hidalgo, entidad en la que se realizaría el evento nupcial, donde a pesar de gritar del dolor que tenía en la espalda ni Mane ni su familia hicieron nada para trasladarla a un hospital, hasta que después de tres días fue llevada a urgencias donde se le informó que tenía un fuerte cuadro infeccioso que podía costarle la vida, por lo cual le pidió a Mane que le avisara a su familia, algo a lo que él no accedió hasta que ella le insistió y fue ella misma quien se comunicó con sus padres y hermana, quienes evidentemente se molestaron con Ribs por haberla obligado a desplazarse sabiendo que estaba delicada, algo que ellos desconocían hasta ese momento.

"Eso sí me dolió, todos (en su familia) me vieron doblada a la mitad. Su abuelita (de Mane) si se quitó su abrigo y me lo puso (...) Yo tuve la culpa porque yo debí hablarle a mi hermana y decirle 'Nayeli está pasando esto' o 'mamá está pasando esto', porque si nadie se ahí me quería y nadie iba a ver por mí, mi familia sí iba a ver por mí", comentó haciendo referencia a la actitud de Mane y su familia en la boda enunciada.

Además, durante todo este periodo de convalecencia, Mane Ribs sólo se dedicó a grabar videos para el blog que compartía con Miku, tomas en las que siempre evitaba tomar a la familia de Valeria, nombre real de la influencer, quien aseguró que fue su núcleo familiar el verdadero apoyo en esos momentos.

#Miku se hace una lipo (por presion porque siempre le dice gorda) sin avisarle a su familia y así se la llevan a la boda de la hermana de Mane porque la tenía que maquillar obviamente se pone muy mal y la tienen que internar por sepsis pic.twitter.com/DGZF5XPQOp — Tatiana (@Loquepienso97) November 28, 2023

Mane humillaba a Miku con comentarios gordofóbicos

Desde hace algunos años, Miku ha sido muy honesta con sus seguidores respecto a las inseguridades que tiene respecto a su aspecto físico, siendo uno de sus mayores miedos "engordar", lo cual en buena medida fue motivado por su expareja, quien en una ocasión en la que ella lo quiso sorprender con un conjunto lencero terminó por atacarla con el comentario: "te ves muy bien solo te hace falta bajar esa lonjita".

Este fue sólo el principio de los ataques verbales que comenzó a sufrir la influencer, quien también destacó que a raíz de ese evento decidió tomar unas pastillas para bajar de peso, las cuales la alteraron al grado de raparse, ante lo cual, Mane Ribs nuevamente la agredió asegurando que se veía horrible.

Tantas pruebas de la forma de ser de este tipo y todavía dicen que es una santa paloma ? ,sus comentarios pasivo agresivos los hacia desde siempre #Miku #mikuymane #maneribs #untalfredo pic.twitter.com/XZVm6ZBtyv — Analopezzzz (@Analopezzzz2) November 28, 2023

"Él siempre dio sus comentarios de 'estás gorda', 'tienes las nalgas cuadradas', 'pinche gordita traga pasteles', de cariño según él". Miku

Incluso después de ver todo lo que pasó por su procedimiento estético, Mane Ribs decidió presionar a Miku, su entonces novia, para que se aumentara los senos, algo a lo que ella no accedió recibiendo a cambio muchos reproches de su pareja, quien también decidió cotizarle bandas gástricas sin que ella si quiera se lo pidiera, algo que seguiría mermando el autoestima de la creadora de contenidos, que también lo sacó de trabajar sin imaginar que no sólo tendría que soportarlo a él sino a toda su banda, quienes llegaron a invadir su hogar y adueñarse de él, excluyéndola en el cuarto principal de su propia residencia.