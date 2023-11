Estos son los VIDEOS en los que Miku casi muere en la boda de la hermana de Mane

La influencer Miku contó detalladamente los maltratos que sufrió junto a su exnovio el también influencer Mane Ribs.

La creadora de contenido ofreció una entrevista en el podcast de Un tal Fredo, en el que no se guardó nada y reveló la verdad de su relación.

Señaló que Mane la humillaba porque no tenía el físico que a él le gustaba y constantemente le hacía comentarios pasivo agresivos en los que la hacía sentir mal por tener sobrepeso.

Así que Miku contó que se sometió a una cirugía estética, una liposucción, que casi le cuesta la vida y que a Mane no le importó y la obligó a ir a la boda de su hermana, mientras ella lidiaba con una terrible infección que casi la mata.

Los video de la boda de la hermana de Mane, en la que casi muere Miku

Miku contó que ella iba a ser la maquillista y peinadora de la hermana de Mane, pero por la cirugía ella se sentí muy mal, pero aún así Mane fue por ella y se la llevó a la fiesta.

“Ese día le dije, me siento muy mal creo que no puedo ir... yo sentía que moría, no podía caminar... con su hermano, fue a la casa, me cargaron como costal de papas, me metieron al asiento de atrás del coche y me llevaron a Taboada”, contó.

Miku contó que sí la maquilló y la peinó pero lo hizo a costa del terrible dolor que sentí y que Mane nunca se preocupó por llevarla al doctor. “La maquillé doblada a la mitad porque no podía ni pararme del dolor”, dijo.

Contó que no estuvo presente en la fiesta, sino que se quedó en el hotel sufriendo y llorando de dolor.

“Me quedé tres días en Taboada (San Miguel de Allende en Guanajuato), ni siquiera estuve en la boda, me quedé en el cuarto, yo lloraba y gritaba del dolor”, contó.

Hasta que llegó el día de regresarse a su casa y fue directamente al doctor en donde la internaron de urgencias por la infección que tuvo por la cirugía, pues contaba que tenía pus en la espalada.

“Me voy con el doctor y me mete una máquina aspiradora por la espalda y me saca un litro de pus, me dice, necesitamos llevarte a emergencias, necesitamos internarte porque estás mal”, recordó.

Señaló que ella quería ver a su familia, pues ya estaba al borde de la muerte y quería despedirse por si algo le pasaba. Contó que en el blog de Mane no salió la familia para que pareciera que él era el único que estaba con ella. Además de que se grabó rompiendo una alcancía para pagar los gastos del hospital, cuando la familia de ella también aportó dinero.