Recuerdan a Nicandro Díaz con emotiva misa en Televisa; así se vivió | FOTOS

Nicandro Díaz González es recordado en Televisa con una misa para honrar el legado del productor de telenovelas quien hizo varias producciones exitosas y también fue conocido por descubrir talento y lanzar a la fama a varios actores y actrices.

Así fue la misa de Nicandro Díaz en Televisa

De acuerdo con la información, la misa se llevó a cabo en Televisa San Ángel y estuvieron presentes amigos del productor de telenovelas.

La actriz Ana Martin, quien era una entrañable amiga de Nicandro y había participado en casi todas las telenovelas e él, subió al estrado a dedicar unas palabras en memoria del creativo.

“Era mi gran amigo, no he conocido a ninguna persona que no haya querido a Nicandro. Era mi gran amigo, yo lo amaba. Ya no está. Un productor con esos éxitos. Se dan cuenta, la vida continúa”, dijo la actriz ante los medios de comunicación previo a la misa, quien no pudo contener el llanto, pues está muy afectada por el fallecimiento del productor.

Ana Martin en la misa de Nicandro Díaz Foto: Hoy

La misa fue oficiada por el padre José de Jesús, quien pidió recordar y llevar en la memoria siempre a Nicandro Díaz González.

Misa de Nicandro Díaz González fue oficiada por el padre José de Jesús Foto: Programa Hoy

Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz, estuvo presente en la misa y se presentó con un atuendo negro, con tacones muy altos y llevaba un collarín, además de que tenía un ojo morado, por lo que probablemente se está recuperando de las lesiones que se llevó tras el accidente en el que perdió la vida el productor de telenovelas.

Julio Camejo también ofreció algunas palabras precio a la misa y pidió honrar a Nicandro como un gran productor y dijo que tenía mucho que agradecerle por su trabajo y por la calidad humana que tenía Nic. “Agradecerle porque siempre estuvo en los momentos difíciles”, mencionó.

Recordó que él y Nicandro se llamaron cinco días antes de que falleciera el productor y recordó que Nicandro fue el único que le ayudó cuando sus papás se enfermaron y fallecieron, dijo que Nic fue quién le ofreció trabajo, mientras los demás no.