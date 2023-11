Modelo generada por Inteligencia Artificial conquista Instagram y genera miles de dólares al mes

El futuro nos ha alcanzado, pues como si se tratara de una película de ciencia ficción o de un cuenta de Isaac Asimov, a través de redes sociales, miles de personas siguen el día a día de una influencer que se describe como amante del fitness, del gaming y del cosplay, pero que no es real, pues en generada por Inteligencia Artificial (IA).

Se trata de Aitana López, quien fue creada por una revolucionaria agencia de modelos virtuales llamada The Clueless. Detrás de esta visionaria compañía se encuentran Rubén Cruz y Diana Núñez, quien son los cerebros creativos que dan personalidad a la influencer.

Aitana constantemente comparte fotos de sus prácticas, relacionadas principalmente con la vida fitness y hasta el momento cuenta con 106 mil seguidores en Instagram. Si bien, no es la única modelo creada por IA, sí es una de las más famosas, pues, de acuerdo con el diario La Vanguardia, las ganancias que genera la cuenta rondan los 4 mil 200 dólares al mes.

Y es que la influencer es buscada por marcas y eventos para promocionar productos entre los miles de seguidores que tiene. Asimismo, es importante mencionar que la mayoría de los seguidores de la cuenta son hombres, quienes no dudan en dejar coquetos mensajes a la modelo, quien se ha robado el corazón de miles de usuarios de Instagram.

"Me gustaría conocerte eres hermosa me gustas mucho", "Que guapa es...estoy flipando cada vez que sube algo...daría lo que fuera por conocerla" y "Eres tan real que me enamore de ti", son algunos de los comentarios que algunos caballeros emiten.

Además, como si se tratara de uno de los capítulos más alocados de la serie Black Mirror, la modelo cuenta con una cuenta de pago para el contenido exclusivo, en la que algunos usuarios se suscribieron por 10,50 dólares al mes.

