Mon Laferte retoma los escenarios más mexicana que nunca

La cantante chilena Mon Laferte regresa a los escenarios de nuestro país más mexicana que nunca: está esperando que llegue la carta que avala su doble nacionalidad, reveló ayer en conferencia de prensa en la que dio detalles de sus próximos conciertos en tierra azteca.

“Ya soy mexicana”, dijo contenta y agregó: “Es muy lindo. Llevó 15 años en este país, llegué en el 2007, mi pareja es mexicano, lo mismo mis amigos; entonces esto es como la cereza del pastel. Aunque todavía tenga el acento chileno me siento muy mexicana”, dijo ante fans y medios de comunicación, ayer, en las oficinas de Universal Music.

Expresó que, si bien es “hermoso tener la posibilidad del pasaporte, ya me sentía mexicana desde antes; así que va a ser una gira de celebración que jamás se me va a olvidar”.

Laferte iniciará esta nueva etapa de su vida con un concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX, el próximo 22 de junio, y después visitará Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

“Siento que éste es un momento clave, personalmente porque es mi primer concierto posparto y hemos preparado un show muy bonito, distinto a lo que he hecho hasta ahora. Es muy teatral, muy visual, se va a dividir en tres actos, voy a contar una historia a través de éstos y siempre hay sorpresitas, pero obviamente no puedo decirlas porque las mato”, detalló la intérprete de “Tu falta de querer”.

Es hermoso tener la posibilidad del pasaporte, aunque ya me sentía mexicana desde antes; va a ser una gira de celebración que jamás se me va a olvidar

Mon Laferte, Cantante

Agregó que vocalizará canciones de todos sus discos. “Es un recorrido por los siete álbumes, los últimos dos los lancé el año pasado, son pandémicos. Seis, que es mi disco homenaje-regalo a México, estuvo nominado al Grammy como Álbum Regional Mexicano, que agradezco mucho. Luego lancé 1940 Carmen, que grabé estando en la ciudad de Los Ángeles. Estuve en un proceso para quedar embarazada, entonces, mientras estaba ahí con todas las hormonas alocadas, hice este disco; también voy a estar tocando parte de esos dos en los conciertos”, apuntó.

Mon dijo que desea mover emociones a sus fans en estos espectáculos, por eso se ha concentrado en que sean muy especiales.

“Intento a través de mi arte hacer que la gente sienta, no importa el medio, ya sea la palabra, una melodía, una imagen, en fin; quiero que se emocionen, me gusta compartir, que en los conciertos se rían o lloren, porque a veces estamos tan metidos en nuestra rutina, necesitamos que nos muevan un poquito, eso es lo que quiero hacer y si lo logro aunque sea un poco me siento feliz”, expresó la también compositora.

Maternidad la llena de energía

Acerca de su nueva etapa como madre, la intérprete dijo que su bebé la inspira.

“Mi hijo llegó a traerme una dosis de adrenalina y energía, como una inyección de felicidad, entonces me levanto a las siete de la mañana, y eso que no dormí toda la noche, porque ya sabes, lo del bebé, y me levanto llena de energía con ganas de hacer cosas, con planes, con proyectos, planeando”, aseguró la cantante de “Amor completo”.

También compartió que su primogénito la ha transformado. “Tenía razón mi mamá cuando me decía: ‘Cuando tengas un hijo me vas a entender’, y sí. Sí me modificó la vida y me siento feliz, muy motivada, como que ya no pierdo el tiempo en nada, como que quiero hacerlo todo bien y quiero hacer todo con mi bebé”, contó.

Antes de iniciar la conferencia de prensa, la artista apareció a las 12:00 horas en un escenario que se colocó especialmente para que deleitara a los presentes con una interpretación de los temas “La mujer”, “La vie en rose” y “Vuelve por favor”.