Muere la cantante Sinead O'Connor a los 56 años

La cantante irlandesa Sinead O'Connor falleció a los 56 años, según informó este miércoles el diario "Irish Times".

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles del fallecimiento de la cantante, pero se sabe que le sobreviven tres hijos, tenía cuatro, pero el año pasado murió Shane de 17 años.

¿Quién era Sinead O'Connor?

Sinead O'Connor lanzó 10 álbumes de estudio, mientras que su canción "Nothing Compares 2 U", fue uno de sus más grandes éxitos, ya que obtuvo el número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards.

La cantante recibió el premio inaugural por Álbum irlandés clásico en los RTÉ Choice Music Awards a principios de este año.

Además, recibió una ovación de pie cuando dedicó el premio, por "I Do Not Want What I Haven't Got" a “todos y cada uno de los miembros de la comunidad de refugiados de Irlanda”.

Sinead O'Connor Foto: Irish Times

En 2021, la cantante publicó un libro de memorias Rememberings, en el que recordó algunos de los polémicos pasajes de su vida.

“Los medios me hacían pasar por loca porque no actuaba como se suponía que debía actuar una estrella del pop”, dijo en una entrevista publicada en el The New York Times, para referirse a su autobiografía.

“Me parece que ser una estrella del pop es casi como estar en una especie de prisión. Tienes que ser una buena chica”, agregó la cantante.

En el libro recuerda uno de los episodios más controversiales de su carrera: Cuando fue al programa Saturday night live, en octubre de 1992 y rompió en cámara una foto del Papa Juan Pablo II en protesta por los abusos sexuales a niños en la Iglesia, ganándose el odio y las burlas de la industria y de figuras como Madonna y Frank Sinatra.