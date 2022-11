Muere Dan McCafferty, vocalista de la banda Nazareth, a los 76 años

Dan McCafferty, el fundador y cantante principal de la banda de rock clásico Nazareth, falleció a los 76 años de edad.

La noticia fue compartida por el bajista de Nazareth, Pete Agnew, a través de un comunicado publicado en Facebook.

"Este es el anuncio más triste que he hecho. Maryann y la familia han perdido al asombrosamente amoroso esposo y padre. Yo he perdido a mi mejor amigo y el mundo a uno de los más grandes cantantes que han existido”, se lee en el mensaje.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte del cantante de la banda Nazareth.

¿Quién era Dan McCafferty de Nazareth?

Conocido por su poderosa voz, Dan McCafferty fue el cantante de Nazareth desde su formación en 1968 hasta 2015, cuando dejó el grupo por motivos de salud. Grabó 23 álbumes con la banda, comenzando con el esfuerzo homónimo de 1971 y terminando con Rock 'n' Roll Telephone de 2014.

Nazareth permanece activo hasta el día de hoy, con Agnew como su único miembro original y el nuevo cantante principal Carl Sentance.

Nazareth es mejor conocido por sus éxitos "Hair of the Dog" y "Love Hurts", el último de los cuales es una versión de una canción grabada originalmente por los Everly Brothers. El álbum de 1975 de la banda escocesa, Hair of the Dog, fue certificado platino por 1 millón de copias movidas solo en los Estados Unidos.