Muere la hermana del actor Mauricio Martínez y así se despide: 'Tengo el corazón roto'

El reconocido actor y cantante Mauricio Martínez, reveló a través de sus redes sociales que su hermana mayor, Babby Martínez Morales, falleció recientemente. La noticia llamó la atención de varios usuarios, quienes desearon pronta resignación al famoso.

Si bien fue hace varios días que murió la hermana de Mauricio Martínez, apenas en los últimos días fue que el artista reveló lo sucedido a través de Instagram y la red social X (antes Twitter), donde ha dejado varios mensajes en los que muestra su tristeza.

Así se despide Mauricio Martínez de su hermana

Fue un breve mensaje el que publicó el actor en Twitter (ahora X) este 12 de octubre. El famoso escribió, "Vuela alto, hermana. Te amo con todo mi ser, my Princess Babbs. Thank you. Thank God for you, the wind beneath my wings", junto con una serie de fotos donde está con ella.

Vuela alto, hermana.

Te amo con todo mi ser, my Princess Babbs. Thank you.

Thank God for you, the wind beneath my wings. 🪽



Tu hermano menor,

Mau “Poly”



Oct 20, 1975 - Sept. 24, 2024

🙏🏼🤍🕯️🕊️ pic.twitter.com/oGdMhwNHq7 — Mauricio Martínez (@martinezmau) October 12, 2024

El post se ha llenado de mensajes solidarios, como "lo siento mucho, te mando un fuerte abrazo", "abrazos solidarios Mau", "qué tristeza que haya partido tan joven", "mucha luz" y "ella estará siempre presente, estará en su corazón".

También el pasado 27 de septiembre, el actor escribió un mensaje en el que revelaba su tristeza por la muerte de su hermana. El cantante aseguró "hoy tengo el corazón roto mientras trato de asimilar que ya no estás aquí".

"Quiero darte las gracias por todos tus consejos, mi princess Babbs. Nunca los olvidaré y te prometo siempre seguirlos. Gracias por tu risas, por tus abrazos, por hacerme de comer tan delicioso y por apapacharme tanto cuando estuve tan deprimido", expresó.

En el post, Mauricio Martínez compartió una serie de fotos en las que posa con su hermana en diferentes momentos de su vida, revelando así los cercanos que eran entre si desde pequeños, pues a la fecha, salían juntos y se divertían como familia.

Finalmente, el cantante compartió que se realizará una misa por la memoria de su hermana, la cual se llevará a cabo el viernes 18 de octubre a partir de las 20:00 horas, la cual se realizará en la Parroquia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, en San Pedro, Garza García, Nuevo León.