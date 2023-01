Mujer rompe puerta de veterinaria para salvar a su perrita: "Me la querían robar" (VIDEO)

Una mujer denunció que en una veterinaria le querían robar a su perrita llamada “Granada”, por lo que le salió su lado “Hulk” para salvarla.

A través de redes sociales se difundió la denuncia de una mujer llamada Anathanay Tijerina, quien señaló que llevó a su perrita Granada a que la bañaran y a corte de pelo, pero la experiencia se tornó desagradable, cuando, dijo, no le querían entregar a su mascota.

“Acudí al shop de Pelos y Patas Spa Canino para llevar a mi perrita Granda, una cachorra shihtzu de casi 2 años de edad, a un baño y su corte de pelo, era la primera vez en ese lugar… Bueno llegamos al establecimiento y de entrada su propietaria Ingrid Ortiz nos atendió de una forma muy poco cortes pero pues lo que yo requería era un servicio de grooming para mi mascota y pues no tome mucho en cuenta su actitud, pésima, arrogante y opté por dejar a mi perrita confiando que estaba en manos profesionales”, se lee en el relato de la dueña de la perrita.

La mujer contó que dejó a su perrita y esperó que le llamaran a su casa para recoger a su mascota, cuando recibieron la notificación de que Granada estaba lista, ella y su mamá se dirigieron de nuevo al establecimiento en donde todo se complicó.

La mujer señaló que a su mamá le entregaron a Granada una de las empleadas del lugar, pero acusó que la propietaria del lugar le arrebató a la perrita bajo el argumento de que esa no era la suya, sino otra que también estaban atendiendo.

“Le arrebata a Granada allegándole que esa no es y mi granada obviamente nos reconoce y ésta terca que no era y ahuevada en darle otra mascota a mi mamá, la cosa es que mi mamá le exige que escaneé a mi Granada, ya que cuenta con su chip de AKC American Kennel Canine y se terminaba la confusión, la cosa es que ella se negó rotundamente e ignoro a mi madre”, se lee en el relato de la mujer.

“Me di cuenta que granada estaba a mi alcance y claro que saqué a mi Granada de la jaula donde la tenía. Por cierto estaba lockeada la puerta pero me salieron las fuerzas de Hulk para liberar a mi perrita. Yo le gritaba frente a la cámara para que me abriera la puerta y jamás lo hizo, en mi desesperación y temiendo que por su actitud tan poco profesional llegue a pensar que era algún tipo de secuestro o algo así y al ver que ella no me abría, pues que quiebro la puerta con unas patadas voladoras exponiéndome a cortarme y mi madre igual”, dice la mujer en su denuncia.

Finalmente, la mujer acusó a la mujer del establecimiento de quererle robar a su mascota: “Me querías robar mi perrita y con los animalitos nadie se mete”, dijo.