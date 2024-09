¿De qué murió Fernando Ponce de Léon, flautista de Mägo de Oz?

Mägo de OZ, emblemática agrupación española conocida por las canciones "Fiesta pagana" y “Molinos de viento”, dio a conocer ayer el fallecimiento de Fernando Ponce de León, su flautista y querido compañero, a los 59 años de edad.

"(1965 -2024). Compañero de viaje en mil batallas, se va un amigo, un compañero y un grandísimo músico", comunicó la agrupación española en un mensaje a través de sus redes sociales.

Por su parte, José Andrea, el vocalista de la banda, destacó en un emotivo mensaje las cualidades humanas de su compañero, del cual hasta ahora no se han revelado las causas de su muerte.

Muere Fernando Ponce de León, exflautista de Mago de Oz, el grupo español de rock, que creó un irreverente estilo de crítica en metal con un toque clásico. ¿No conoces el grupo? Busca "Fiesta Pagana", quizás no compartas la letra, pero vaya que retumbó en la conciencia social... pic.twitter.com/ssQxvfG5NL — Alexander Calderón (@alexandercal30) September 20, 2024

“Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras. Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté”, externo el cantante devastado por la pérdida de su camarada.

¿Quién era Fernando Ponce de León?

Fernando Ponce de León se unió a Mägo de Oz desde 1998, participando en el álbum La Leyenda de La Mancha. Posteriormente, se convirtió en el flautista de la banda, siendo pieza clave de los álbumes “Finisterra”, “La Ciudad de los Árboles”, “Gaia”, “Belfast”, “Gaia II: La Voz Dormida” y “Gaia III: Atlantia”.

Fernando Ponce de León dejó el grupo en 2010, con la intención de pasar más tiempo con su familia y descansar del exigente ritmo de vida que requieren las giras.

En 2011, José Andrea también dejó la banda y cuatro años después él y el flautista se unieron de nuevo, ahora en el proyecto José Andrea y Uróboros, agrupación con la que publicaron el álbum “Bienvenidos al Medievo”, en 2019.

Descanse en paz la leyenda de ala buena música española.