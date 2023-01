¿Quién era y de qué murió Lisa Loring, primera actriz que interpretó a Merlina de Los Locos Addams?

Lisa Loring, conocida por ser la primera actriz que interpretó a Merlina Addams en la serie de televisión "The Addams Family" murió a la edad de 64 años.

A través de las redes sociales Laurie Jacobson, amiga de la actriz, compartió la noticia de la muerte de Lisa Loring. En una publicación de Facebook contó que la mujer que interpretó a Merlina murió a causa de un derrame cerebral.

"Con gran tristeza informo la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring. Hace cuatro días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta”, se lee en la publicación de redes sociales.

te puede interesar Merlina sí tendrá su segunda temporada en Netflix; mira el trailer

De acuerdo con la información, Lisa Loring llevaba tres días viviendo con soporte vital, pero la familia tomó la difícil decisión de desconectarla.

¿Quién era Lisa Loring, Merlina original?

Lisa Loring nació en 1958 y desde pequeña hizo su aparición en la serie de televisión “Los locos Addams” cuando solo tenía seis años en 1964. Aunque el programa terminó dos años después su papel fue de los más trascendentes hasta la actualidad.

Posteriormente, en 1977, volvió a interpretar a Merlina en la película para televisión "Halloween with the New Addams Family".

Lisa Loring abrió el camino para que otras actrices dieran vida a Merlina como fue el caso de Christina Ricci en las películas de los años 90 y recientemente Jenna Ortega para la serie de Netflix.

Después de su paso como Merlina, Lisa Loring se unió a la comedia de situación de Phyllis Diller "The Pruitts of Southampton". Más tarde consiguió un papel recurrente en "As the World Turns", interpretando a Cricket Montgomery.